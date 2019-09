Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 15 settembre in studio Giuliano Ferrino primo piano civico per l’Umbria e la proposta che il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Lancia in vista delle regionali in una lettera al quotidiano nazionale tutte le forze politiche si legge facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica che noi sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale se vedete di assessorati ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico fuori dalle appartenenze partitiche e con un programma comune per il commissario del PD Umbro Verini a livello regionale può essere praticata il segretario dem Zingaretti apre al confronto Salvini attacca Di Maio supplicanti di per evitare che il MoVimento 5 Stelle sparisca anche in quella regionepiù concreto Lo spettro della scissione da parte dei renziani e Franceschini lancia un appello all’ex premier il PD la casa di tutti a casa tua e casa nostra non indeboliamo ci spaccando il partito di fronte a questa destra nicolosa anche Enrico Letta critica l’ipotesi non avrebbe senso ma Scalfarotto fa capire che la strada è segnata si possono fare cose bellissime insieme ma non è necessario abitare nella stessa casa dice vediamo che cosa succederà alla Leopolda poi Calenda attacca si fa una scissione dopo aver occupato i posti di governo Cambiamo argomento l’appartamento ad una cordata è l’unico mezzo per fare i carriere avere tutela quando si è attaccati e questo è un criterio molto vicino alla mentalità del metodo mafioso l’ho detto lpm Antimafia Nino Di Matteo presentando in streaming La sua candidatura al cam contro la degenerazione del torrentismo cronaca in chiusura un uomo di 42 anni ha la figlia di 6 sono morti questa mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Torino Pinerolo Como e la bambina erano diretti ad un radunobordo di una mini d’epoca Quando sono stati tamponati sono rimasti intrappolati all’interno della vettura che ha preso fuoco a dare l’allarme è stata la moglie e madre delle due vittime che faceva su un’altra Mini con l’altra figlia di appena 4 e tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa