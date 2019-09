Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi sul prato di Pontida Madalina radunato il popolo della lega per rilanciare L’opposizione al governo giallorosso gli organizzatori hanno parlato di 80000 per l’ex ministro ha commentato tra una puntina mai vista poi avvertito l’esecutivo il popolo può raccogliere firme proporre legge referendum ogni mese faremo un iniziativa diversa e in ogni regione italiana emigranti attaccato L’Italia torna ad essere un campo profughi l’energia hanno festeggiato se smonteranno il decreto sicurezza sarà un’altra occasione di referendum nuovi insulti da parte dei militanti contro Mattarella il leader ha frenato bisogna portare rispetto a Pontida è stato aggredito anche un videomaker ed è stata una nottata di sbarchi quella che si è registrata Lampedusa mentre cominciava il trasbordo le prime I migranti della nave Ocean biking78 sono giunto in porto su un barcone soccorso con la Guardia di Finanza mentre 21 sono stati intercettati direttamente a terra dopo essere sbarcati sulla spiaggia dell’isola dei conigli dalla voce non Viking che nei giorni scorsi aveva solo complessivamente 84 naufraghi sono sbarcati circa la metà delle persone a bordo tutti sono stati accompagnati nello spot dell’isola di essere premier britannico Boris Johnson Promette che Londra uscire dall’Unione Europea come farebbe Hulk il supereroe verde della Marvel dalla forza incontenibile mentre Prima dice che non mi progressi sono stati fatti nei colloqui tra il Regno Unito è nell’Unione Europea in un’intervista almeno alla vigilia dei suoi incontri con il presidente della commissione europea jean-claude juncker e con il negoziatore capo dei Marmi il primo ministro si è detto molto fiducioso sul raggiungimento di un accordo di divorzio al vertice europeo del 17 ottobre in tempo per la data fissata per la brexit il 31 di ottobre andiamo da Hong Kong in chiusura perché migliaia di manifestanti in gran parte il vestiti di nero hanno sfidato di divieto della polizia partecipamarcia Pro democrazia partita dall’area dello shopping case su eBay e diretta verso Central alla zona delle sedi governative istituzionali nel XV weekend del consecutivo di protesta e le principali strade nel cuore delle donne risultano intasate e la Polizia ha utilizzato lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere il corteo è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

