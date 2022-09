Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 15 settembre Buongiorno da Francesco vitare Mosca avverte che se chiedo tenete i missili a lungo raggio che richiesta gli Stati Uniti questo significherebbe un diretto coinvolgimento statunitensi in un confronto militare con la Russia per gli Stati Uniti tensione anche sul fronte Cina dopo che americana ha dato il primo che gli aiuti militari per Taiwan oggi a Samarcanda incontro tra Putin e il link Mi ringrazio draghi per la sua leadership in questo momento storico critico scontro tra PD e centro-destra rapporto dell’intelligence americana sui fondi russi ai partiti stranieri se altra deroga al tetto di €240000 per gli stipendi di dirigenti della pubblica amministrazione la commissione bilancio della camera incarti ha trovato le mie soppressivo della norma introdotta nel decreto aiuti bis del Senato oggi discussione generale il voto sul provvedimento in aula a Montecitorio dal tetto l’elettricità per il prelievo su di extra profitti arriveranno c’è40 miliardi di euro per i cittadini europei assicura intanto la Borderline prosegue oggi l’omaggio Popolare al feretro di Elisabetta seconda è sporca o Ste Rolla per altri giorni lunedì funerale di Stato ci sarà anche McDonald comunicato lo stesso presidente francese dopo aver presentato al telefono le condoglianze a Carlo III il legame tra la Francia e Regno Unito indistruttibile sottolineato l’inquilino dell’eliseo arrivano piogge e temporali in particolare sulle regioni del centro nord allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana e Umbria Gialla in altre sette regioni d’Italia Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise chiusi parchi e Giardini a Firenze scuole chiuse in numerosi comuni della Lunigiana è stato condannato da una giuria di Chicago x 3 capi di imputazione di forno grafia ai danni di minorenni altri per adescamento di Minori il famoso cantante arenbi americano 55enne era già stato condannato nel 2021 a 30 anni per crimine organizzato e traffico sessualemorta 96 anni l’attrice greca Irene Papas sport nella seconda giornata dei gironi di Champions League il Milan batte 31 la Dinamo Zagabria a San Siro e il Napoli Domina 3 a 0 contro il Rangers mentre la Juventus perde un in casa contro il Benfica Stasera la Roma e la Lazio in Europa League la Fiorentina in conference ai mondiali di ginnastica ritmica La Raffaelli conquista due ore al cerchio e la palla ed è tutto buon proseguimento di ascolto

