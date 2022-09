Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio critiche della fondazione gimbe di riapertura delle scuole nel vortice della campagna elettorale non ha ricevuto l’attenzione necessaria inadeguato Il rischio è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale sulla salute pubblica la stessa fondazione sottolinea il caro tante nelle ultime settimane di contagi ricoveri in terapia intensiva ordinari e decessi ultimo pagina prosegue oggi l’omaggio Popolare al feretro di Elisabetta seconda è esposta per altri tre giorni lunedì funerali di Stato ci sarà anche Macron ha comunicato lo stesso presidente francese dopo aver presentato al telefono le condoglianze a Carlo III il legame fra la Francia è il Regno Unito è indistruttibile ha detto link dell’ Eliseo arrivano piogge e temporali in particolare sulle regioni del centro nord allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana e Umbria Gialla in altre 7 regioni in Italia Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molisechiusi parchi e Giardini a Firenze poi chiusi i numerosi comuni della Lunigiana ed è tutto anche per questa edizione può praticamente discorso rimanete in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa