Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina e un’apertura la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è arrivata oggi a chi è quello ha scritto lei stessa su Twitter spiegando che incontrerà il presidente ucraino zielinski a chi è più bella mia terza visita dall’inizio della guerra russa ha twittato è cambiato davvero tanto ora l’Ucraina è cambiato dal far parte dell’Unione Europea aggiunto parlerò con zielinski di come continuare ad avvicinare le nostre economie le nostre persone mentre il paese avanti l’adesione ha concluso intanto la Russia bombarda la diga della città natale di zielinski che gli è rimasto coinvolto in un incidente stradale secondo quanto reso noto dal portavoce presidenziali in un post su Facebook che ha dato che l’auto di zielinski si è scontrata con un veicolo privato ma non ha specificato quando l’incidente sia avvenuto il presidente è stato visitato da un medico non sono state riportate ferite gravi ha detto il portavoce Aggiungendo che le circoverranno accertate ora dalle forze dell’ordine tornando al conflitto secondo quanto riferito da chi è che le truppe russe ci sarebbero ritirate dalla regione di zaporizhya Cambiamo argomento pagina che lo vedo prosegue il calo contagi ospedalizzazioni nella settimana 7 e 13 settembre le infezioni sono scese del 12,9% ricoveri in terapia intensiva del 11,9 quelli ordinari del 13,3% rispetto alla settimana precedente in diminuzione anche i decessi meno 14,3 % rileva il nuovo monitoraggio indipendente della fondazione gimbe Che aggiunge il tema della riapertura in sicurezza delle scuole nel vortice campagna elettorale non ha ricevuto l’attenzione necessaria piano predisposto per l’anno scolastico 2022/23 appare inadeguato Non tanto per le misure previste quanto per le raccomandazioni spesso generiche soprattutto quelle gestite responsabilità scaricati sulle scuole prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie Il rischio è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale scrive ancora la fondazione gimbe sulla salute pubblicasui giorni di scuola perduti West Nile virus continua a crescere in Italia il numero di casi di infezione e l’ultima settimana secondo nuovo bollettino dell’istituto superiore di sanità da inizio giugno 2022 475 in totale con 25 morti cinque in Piemonte 4 in Lombardia 13 in Veneto 1 Udine friuli-venezia Giulia e due in emilia-romagna il cunno mia in chiusura entro la prima metà del 2020 3 dovrebbero chiudere 120 mila imprese e la stima contenuta nella congiuntura di settembre dell’ufficio studi di Confcommercio secondo il direttore Mariano bella serata di una stima prudenziale abbiamo preso soltanto le più piccole sono 10% più debole meno redditizio negozi sono fuori controllo i prezzi alla produzione fanno più 21 % nei primi 7 mesi del 2022 l’inflazione al netto dell’energia fa solo il 8% questo accade Grazia margini della TV delle imprese che si assottigliano dichiara ancora il direttore In occasione della presentazione della congiuntura autunnale era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguitonews torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa