Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli A un passo dal traguardo tutto rischia di saltare uno scontro durissimo tra PD e 5stelle con tutti pronti a metterci il carico per tornare in via Nicola quasi Intesa sulla legge di bilancio raggiunta domenica notte in un lungo vertice ad alimentare tensioni ci sono il taglio del cuneo fiscale ai lavoratori all’ipotesi di rimettere mano a Porta sullo sfondo restano tanti nodi dal carcere agli evasori fino alle micro tasse denunciate da Matteo Renzi ministro Roberto Gualtieri aumentato fino a 3 miliardi le risorse per alleggerire le buste paga le truppe turche hanno iniziato insieme alle meduse arabe filo Ankara l’offensiva Sum AVG località strategica controllata dai corri a ovest delfratello riferisce via Twitter un leader degli stessi Combattenti filo turchi desari la borsa di Hong Kong torna agli scambi lagian rialzo entrando nella quarta seduta di fila guadagna Sang Segna alle prime battute un rialzo dello 0,20% in controtendenza Shanghai e scienze i 15 composito cioè non rispettivamente lo 0,060 0,0 30% la borsa di Tokyo avrei invece la seduta della settimana in netto rialzo dopo la festività di lunedì mentre torna l’ottimismo sull’andamento delle Trattato sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti Di che segno aumento del 1,24% oltre 5000 persone sono state evacuate dopo che ieri sera incendio divampato le porte del centro di ricezione accoglienza dell’isola greca di Samos è il rogo sarebbe legato a scontri tra profughi iniziati nel pomeriggio 8 persone sarebbero state portate insecondo fonti non ancora verificate un minore non accompagnato sarebbe stato accoltellato a morte Vigili del Fuoco sono all’opera per domare l’incendio la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 22:42 di ieri al largo delle Isole Eolie secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 297 km di epicentro a 91 chilometri a nord-ovest di Messina non si segnalano danni a persone o cose volendo garantire la giusta serenità per il proseguimento delle indagini coordinate dal Procuratore di giustizia eseguita dal corpo della gendarmeria non essendo emerso al momento l’autore materiale della divulgazione all’esterno della disposizione di servizio riservata agli appartenenti alla gendarmeria e alla Guardia Svizzera il comandante Domenico Giani pur non avendo alcuna responsabilità soggettiva nella vicenda ha rimesso il proprio mandato nelle mani del papà che ha accolto le sue dimissionie quanto si legge in una nota della sala stampa del Vaticano A proposito delle indiscrezioni trapelate sulla sospensione di 5 addetti Vaticani ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa