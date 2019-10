Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla stazione in studio Roberta Frascarelli fiorai 70 morti il bilancio di distruzione del tifone che ha colpito il Giappone centro-orientale nel corso del fine settimana L’ultimo bollettino della televisione pubblica nhk include almeno 16 dispersi ed è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni come riferiscono le autorità governative le ricerche vanno avanti senza sosta suonare acchiappare paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 trame in 19 prefetture secondo le rilevazioni del Ministro delle Infrastrutture Piazza Affari apre in rialzo il MIB sale dello 0,66% 22243. un accordo con il Regno Unito è ancoraQuesta settimana lo ha detto il capo negoziatore per l’Unione Europea per la brexit barnier in Italia la percentuale di bambini sovrappeso 35 19 anni e del 36% con un aumento del 39,1% rispetto al 1990 è una situazione preoccupante lo ha detto il presidente dell’Unicef Italia Francesco samengo A proposito del rapporto la condizione dell’infanzia nel mondo 2019 bambini cibo e nutrizione crescere sani in un mondo in trasformazione malnutrizione ha spiegato sta mettendo significa solo non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato o malsano oltre 5000 persone sono state evacuate dopo che ieri sera un incendio divampato alle porte del centro di ricezione accoglienza dell’isola greca di Samos secondo i quotidiani locali e sarebbe legato a scontri tra profughi iniziati nel pomeriggio 8 persone sarebbero statein ospedale e secondo fonti non ancora verificato un minore non accompagnato sarebbe stato accoltellato a morte Vigili del Fuoco sono all’opera per domare l’incendio la protezione civile ha inviato un sms ma scrivo a dirigenti scolastici ai genitori per avvertire che date le forti piogge importanti cumulate che si stanno verificando nel Ponente genovese le scuole del Medio Ponente del Ponente di Genova devono rimanere chiuse oggi la forte perturbazione proveniente dalla Francia è bloccata dalla mezzanotte nel Ponente genovese Per questo ha sottolineato Sergio Gambino consigliere delegato alla protezione civile abbiamo deciso di chiudere le scuole nei municipi Ponente e medio Ponente stiamo monitorando la situazione minuto per minuto in modo da prendere le decisioni tempestive ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa