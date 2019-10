Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il presidente turco erdogan parla la comunità internazionale il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati Intanto il presidente statunitense Donald Trump ha firmato ieri sera il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni statunitensi alla Turchia per l’attacco in Siria colpiscono tre alti funzionari il Ministero dell’Energia e quello della spesa il presidente americano ha quindi deciso di inviare il suo criceto in Turchia con l’obiettivo di avviare trattative per un cessate il fuoco nelle prossime ore la Farnesina darà il via libera al Decreto Ministeriale solo Stoppa l’export delle Armi dall’Italia alla Turchia che riguarderà però soltanto i nuovi contratti lite nella maggioranza sulla manovra rinviato a stasera al consiglio deiche l’avrebbe dovuta a provare ieri sera che potrebbe dare il via libera solo il documento programmatico di bilancio così che decreto fiscale legge di bilancio smetterebbero ad un consiglio dei ministri successivo aku incrociate tra Movimento 5 Stelle PD sul taglio del cuneo fiscale quota 100 e anche sul carcere per gli evasori tornano l’idea di abbassare il tetto al contante l’ipotesi della asciugarti per quota 100 si pensa una sorta di clausola di salvaguardia alternativa a un intervento sulle finestre un accordo con il Regno Unito È ancora possibile questa settimana Lo Capo negoziatore dell’Unione Europea per la brexit Michel barnier ieri il discorso in Parlamento della Regina Elisabetta che ha ribadito la volontà del governo di procedere con l’uscita dall’Unione Europea alla data prevista del 31 ottobre in Italia la percentuale di bambini sovrappeso tra i 5 e i 19 anni e del 36 8% con un aumento del 39per cento rispetto al 1990 si tratta di una situazione preoccupante lo ha detto il presidente dell’Unicef Italia Francesco samengo commentando il rapporto la condizione dell’infanzia nel mondo 2019 i bambini cibo e nutrizione se vengo ha spiegato che la malnutrizione Non significa soltanto non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato malsano attraverso questo rapporto si vuole mettere in luce anche il problema dell’obesità infantile che sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria epidemia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa