Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione La formazione Gabriella Luigi in studio parliamo di economia sommersa Secondo i dati dell’istat l’ammontare dell’economia non osservata nel 2017 valeva 211 miliardi di euro il 12,1% del PIL ripartiti in 192 miliardi di euro per l’economia sommersa e 19 miliardi di euro per le attività illegali si riduce l’incidenza sul PIL italiano dopo il picco del 2014 che aveva toccato il 13% ferma nel problema lavoro in nero gli irregolari se prendendo 1017 sono stati 3700000 in crescita di 25 mila unità rispetto al 2016 quindi più 0 e 7% la crisi in Siriail presidente turco erdogan si rivolge alla comunità internazionale appoggiate c o Prendetevi rifugiati Intanto il presidente statunitense Donald Trump ha firmato ieri sera il decreto con cui ha dato il via libera alle sanzioni statunitensi alla Turchia per l’attacco in Siria sanzioni che colpiscono tre alti funzionari il Ministero dell’Energia e quello della Difesa il presidente statunitense ha deciso di inviare il sauvage in Turchia con l’obiettivo di avviare trattative per un cessate il fuoco nelle prossime ore la Farnesina darà il via libera al Decreto Ministeriale sullo stop al porto delle Armi dall’Italia alla Turchia che riguarderà però soltanto i nuovi contratti sfiora i 70 morti il bilancio di distruzione del tifone a gibitz che ha colpito il Giappone centro orientale nel fine settimana L’ultimo bollettino della televisione pubblica ng-include almeno 16 dispersi ed ha destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni comeescono le autorità governative giapponesi le ricerche le sopravvissuti vanno avanti senza sosta su un area che appare paralizzata dopo il verificarsi del meno 146 in 19 vetture Gli argini di 47 + mi hanno ceduto in 66 diverse località e le dimensioni del disastro rimangono ancora difficili da quantificare per via dell’Alto livello l’acqua che rende impraticabile l’accesso alle zone rurali del paese una perturbazione di origine Atlantica raggiunto l’Italia e porterà temporali nel corso della giornata di oggi prima sulle regioni nord-occidentali successivamente sul resto del nord Italia sulle regioni centrali tirreniche la protezione civile ha emesso per oggi un allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Liguria della Lombardia allagamenti e qualche danno nel Ponente genovese chiuse le scuole l’uscita Genova Pegli della A10 disagi anche per la circolazione dei treni Sottopassi allagatiè tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa