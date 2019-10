Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nel 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12 e 1 % del PIL emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa ammontava poco meno di 192 miliardi di euro a cui si aggiungono quelle delle attività illegali pari a 19 miliardi di euro le Stime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione dell’incidenza sul pile della componente non osservata dell’economia dopo il picco del 2014 che era il 13% in crescita anche il lavoro in che riguarda 3700000 persone sulla crisi siriana la Turchia è il solo responsabile del telefono in Siria e deve sospendere immediatamenteazioni militari lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’informativa in aula alla camera Aggiungendo che la soluzione alla crisi siriana Non può essere militare è che lo Shiba turca sta avendo effetti devastanti sul piano umanitario Italia quindi oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia avvierà una storia dei contratti in essere con ancora Trump intanto ha dato il suo via libera alle sanzioni statunitensi alla Turchia colpiscono tre ministri in carica il presidente turco Era in un editoriale pubblicato sul volo sul giorno alla chiede alla comunità internazionale di sostenere l’operazione di Ankara altrimenti cominciare ad accettare i rifugiati dalla assicura poiché i turchi non faranno sfuggire nessun Combattente dell’isis sulla brexit invece un accordo con il Regno Unito È ancora possibile questa settimana lo ha detto il capocostruttore europeo per la brexit Michel barnier ieri il discorso in Parlamento della Regina Elisabetta che ha ribadito la volontà del governo di procedere con l’uscita dall’Unione Europea alla data prevista del 31 ottobre ministro francese degli affari europei Amélie de montchalin Fammi sapere che Parigi potrebbe appoggiare un’estensione della scadenza se il Regno Unito e se ci sarà un importante cambiamento politico Berlino chiede di mantenere salde due condizioni la salvaguardia dell’ accordo del Venerdì Santo e l’integrità del mercato un in chiusura andiamo con l’allerta maltempo perturbazione soprattutto sul nord sud centro Italia la protezione civile ha emesso un allerta di colore arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Liguria della Lombardia allagamenti e qualche danno nel Ponente genovese chiuse le scuole e l’uscita Genova Pegli dell’autostradaA10 disagi anche per la circolazione dei treni Sottopassi allagati nel capoluogo Ligure è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa