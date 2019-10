Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apri la luce in studio o parliamo di economia sommersa nel 2017 valeva circa 211 miliardi di euro in 12:01 % del PIL dato che emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa montava poco meno di 192 miliardi a cui aggiungere quella delle attività illegali pari a 19 miliardi le Stime per il 2017 confermano la tendenza la riduzione dell’incidenza sul PIL della componente non osservata dell’economia dopo il picco del 14 Quando si registra al 13% in crescita anche lavori in nero che riguarda 3700000 persona sale a 70 morti il bilancio di diazione del tifone che ha colpito il Giappone centro orientale nel fine settimana L’ultimo bollettino della televisione pubblica Enel Che include almeno 16 dispersi è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni come riferiscono le autorità governative le ricerche le sopravvissuti vanno avanti senza sosta su un area che appare paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 frane in 19 prefetture gli ordini di 47 fiumi hanno ceduto in 66 diverse località e le dimensioni del disastro rimangono difficili da quantificare per via dell’Alto livello dell’acqua che rende impraticabile l’accesso alle zone rurali del paese Facebook va avanti con libera la sua valuta virtuale che dovrebbe entrare in circolazione Nel 2020 nonostante una serie di defezioni eccellenti come PayPal eBay Visa MasterCard booking a Ginevra si è tenuto il meeting inauguraleLibra Association il consorzio che si occuperà della criptovaluta tra i 21 membri rimasti dopo l’esodo che hanno siglato l’atto costitutivo ci sono uberlift vodafone-iliad Spotify coinbase e alcune società di venture Capital è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa