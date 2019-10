Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio dopo le tensioni delle ultime ore nella maggioranza questa mattina si è svolto un vertice A Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei ministri di questa sera perché dovrà barare la legge di bilancio quota 100 rimane questo indirizzo politico ha chiarito il premier Giuseppe Conte secondo il quale far quadrare i conti È sempre difficile per tutti ma questa sera il Consiglio dei Ministri approverà la manovra complessa cui stiamo lavorando per Italia viva dell’ex premier Matteo Renzi nessuna Barricata su quota 100 ma è necessario uno stop immediato alla misura la Turchia è il solo responsabile della station di garanzia in Siria lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’informativa alla camera annunciache l’Italia oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia avvierà un’istruttoria dei contratti in essere prosegue intanto l’offensiva nell’area di il presidente turco annuncia che sono stati conquistati in 1000 km quadrati e sfida all’occidente sosteneteci o accogliete rifugiati i curdi denunciano bloccati gli aiuti umanitari il presidente statunitense Donald Trump ha dato l’okay alla stazione contro Ankara la Volkswagen rimanda la decisione sull’apertura di una fabbrica in Turchia nel 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12 e 1 % del PIL emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia somma ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro e le attività illegali a circa 19 miliardi le Stime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione dell’incidenzadella componente non osservata dell’economia dopo il picco del 2014 in crescita anche il lavoro irregolare che riguarda 3700000 persone andiamo in chiusura un eccezionale intervento di trapianto osseo è stato effettuato per la prima volta al mondo all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna i chirurghi guidati da Alessandro gasbarrini hanno sostituito una parte della colonna vertebrale di un paziente di 77 anni colpito da cordoma una forma maligna di tumore osseo con 4 vertebre umane conservate nella banca del tessuto muscolo-scheletrico della regione è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa