Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri in apertura la Turchia è il solo responsabile delle Station in serie deve sospendere immediatamente le operazioni militari con le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio non ti va in aula camera Aggiungendo che la soluzione alla crisi siriana Non può essere militare perché non avendo effetti devastanti sul piano umanitario Italia quindi entra la sospensione delle esportazioni future diary Turchia storia nei contratti in essere con ankaratra ma intanto dato il via libera alle sanzioni statunitensi alla Turchia che colpiscono per ministri in carica per domani Un editoriale sul Wall Street Journal la comunità internazionale di sostenere l’operazione di Ankara o cominciare ad accettare i rifugiati dalla Siria e assicura che i turchi non faranno sfuggire nessun Combattente dell’isis andiamo dal Regno Unito è un accordoÈ ancora possibile questa settimana l’ho detto il capo negoziatore UE per la brexit barnier ieri il discorso in Parlamento della Regina Elisabetta arrivati sulla volontà del governo di procedere con l’uscita dall’Unione alla data prevista del 1 ottobre il ministro francese degli affari europei per sapere che Parigi potrebbe appoggiare un’estensione della scadenza se il Regno Unito lo chiederà che ci sarà un importante cambiamento politico Berlino chiede di mantenere salde due condizioni la salvaguardia dell’ accordo del Venerdì Santo e l’integrità del mercato unico portiamoci in Giappone perché si sfiorano i 70 morti questo il bilancio di distruzione del tifone a Milis che ha colpito centro orientale nel fine settimana L’ultimo bollettino della televisione pubblica include almeno 16 dispersi ed è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni come riferiscono le autorità governative le ricerche dei sopravvissuti vanno avanti senza sosta un’area che appare paralizzata dopo il verificarsi di almeno 100 46 tranne il 19 prefetture Gli argini di 47 + mi hanno ceduto il 76salita le dimensioni del disastro mi mandano ancora difficili da quantificare per via dell’Alto livello dell’acqua che rende impraticabile l’accesso alle zone rurali del paese di chiusura un’ottima notizia 3 5000 persone sono state evacuate dopo che ieri sera un incendio è divampato alle porte del centro di ricezione e accoglienza di un’isola greca secondo un quotidiano il rogo sarebbe legata scontri tra profughi iniziati il pomeriggio 8 persone sarebbero stati portati in ospedale secondo puntinatura verificate un minore non accompagnato sarebbe stato accoltellato a morte è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

