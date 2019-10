Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12,1% del PIL e quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa montava poco meno di 192 miliardi di euro ed attività illegale a circa 19 miliardi prime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione dell’incidenza tutti le della componente non osservata dell’economia dopo il 2014 13% in crescita anche il lavoro irregolare che riguarda 3700000 persone Cambiamo argomento una perturbazione di origine Atlantica raggiunto l’Italia portando temporali sul centro-nord della protezione civile ha emesso per oggi un allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Liguria e della Lombardia allagamenti e qualche danno nel Ponente genovesetutte le scuole un’uscita della dieci dita di anche per la circolazione dei treni Sottopassi allagati a Genova lavoro nessun passo avanti questa mattina al tavolo riunita a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla vertenza Whirlpool il ministro dello sviluppo economico ha fatto anelli ha parlato di un incontro non positivo perché non c’è stata nessuna apertura da parte dell’azienda che continua propone come unica soluzione una cessione del ramo d’azienda a Napoli Whirlpool continuerà ad avere un atteggiamento di scelte unilaterali anche il governo per le sue scelte unilaterali ha minacciato quindi il ministro È tutto per il momento non informazione torna alla prossima edizione restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa