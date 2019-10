Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo le tensioni delle ultime ore nella maggioranza questa mattina si è svolto un vertice A Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei ministri di questa sera che dovrà varare legge di bilancio 400 rimane Questo è l’indirizzo politico ha chiarito il premier Giuseppe Conte secondo il quale far quadrare i conti È sempre difficile per tutti ma questa sera il consiglio approverà la manovra complessa cui stiamo lavorando parole di conte Malaspina intanto assicura nessuna Barricata su quota 100 ma ribadisce la necessità di uno stop immediato alla misura per evitare che si crei il burrone salviti gli esseri la Turchia Il solo responsabile del calissoni in Siria deve sospendere immediatamente le operazioni militari tua detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio la camera annunciando che l’Italia oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia Vira un’istruttoria nei contrattiessere prosegue intanto lo pensi va turca erdogan annunciati sono stati conquistati in 1000 km quadrati e sfida all’occidente sostenete più accoglie i rifugiati ricordi denunciano bloccati gli aiuti umanitari Trump sanzioni contro Ankara la Volkswagen rimanda la decisione sull’apertura di una fabbrica in Turchia in Italia nel 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12,1% del PIL e quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa non dava poco meno di 192 miliardi di euro e le attività e le gare a circa 19 miliardi per esprimere 2017 confermano la sente la riduzione dell’incidenza sul pila della componente non osservata dell’economia dopo il picco del 2014 13% in crescita anche il lavoro irregolare che riguarda 3700000 persone l’ultima notizia in chiusura i team negoziali sulla brexit stanno cercando di trovare un accordo entro questa sera che ti abbastanza ottimismo Nel caso non riuscissi È probabile che ci sia un vertice di Lidl straordinario nei prossimiha detto il ministro degli Esteri lussemburghese ottimista il capo negoziatore barnyard secondo il quale un accordo con il Regno Unito È ancora possibile questa settimana secondo alcune indiscrezioni Londra ieri sera ha inviato una nuova proposta del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì oppure un testo legale operativo Apri governo britannico però non si fida e non esclude che possa spuntare in vetro fra i leader dei 27 paesi Unione Europea contro la richiesta di rinvio della brexit and the Johnson fosse costretto a chiederlo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa