Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno essere in apertura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla camera annuncia che l’Italia ultra la sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia dirà Uni tutorial dei contratti essere la Turchia dice Di Maio è il solo responsabile delle escalation in Siria deve sospendere immediatamente le operazioni militari prosegue intanto l’offensiva turca erdogan annuncia che sono stati conquistati 1000 km e sfida luci dente sostenitrici o dovreste accogliere i rifugiati ricordi denunciano bloccati gli aiuti umanitari Trump da Luca le sanzioni contro ankarada Volkswagen rimanda la decisione sull’apertura di fabbrica in Turchia la cronaca si fingevano trasformerai truffavano banche denti per richiedere finanziamenti prestiti 5 persone sono state arrestate dai carabinieri di Roma la banda riusciva ad ottenere i prestiti e finanziamenti attraversomodifica delle coordinate di accredito della pensione con la propria azione fraudolenta della documentazione INPS di top manager pensionati Carpi fra gli altri dati sensibili dell’ex presidente e amministratore delegato di Anas dell’ex numero uno della CISL Raffaele Bonanni e dell’ex manager con un passato in Telecom e autostrade Vito Gamberale dell’ex amministratore delegato di Poste Italiane Massimo tardi Cambiamo argomento nessun passo avanti questa mattina al tavolo riunito a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla vertenza Whirlpool il ministro dello sviluppo economico ha fatto anelli ha spiegato che non c’è stata nessuna apertura da parte dell’azienda che continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d’azienda Napoli che continuerà ad avere un atteggiamento di scelte unilaterali anche il governo farà le sue scelte unilaterali ha minacciato quindi il ministro ultime notizie in chiusura un eccezionale intervento di Fantozzi è stato effettuato per la prima volta al mondo all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna ai chirurghi guidati da Alessandro gasbarrini hanno sostituito una parte della colonna vertebrale di un paziente di 77 anni colpito È unamaligna di tumore osseo con 4 vertebre umane conservate della Banca del tessuto muscolo-scheletrico della regione è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa