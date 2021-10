Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia blindata nel giorno del Green passo obbligatorio per i lavoratori prime proteste al Porto di Trieste dove circa 2mila lavoratori si stanno riunendo davanti al varco 4 anche se il governatore fedriga sicura che il porto funziona regolarmente a Genova è bloccato il varco Etiopia anche se il flusso dei Tir si sta dirigendo verso altri varchi snellendo così la fila che si era creata interdetto l’accesso al porto di Ancona da un sit-in di lavoratori mentre a Venezia Napoli Palermo i portuali sono al lavoro come sempre vicino dinopark tentano di bloccare il traffico Roma ma sono stati bloccati scioperi in aziende tra cui Electrolux San Benedetto è zoppa siamo entrati Ieri sera abbiamo passato qui la notte continuiamo l’occupazione unitevi a noi presidio al consiglio della regione Lazio Pisana dalle 930 con queste parole il consigliere della regione Lazio Davidedichiaratamente No vax no vax e la deputata at Movimento 5 Stelle Sara cunial annunciano di esserti barricati all’interno degli uffici del Consiglio della regione Lazio nel giorno dell’ obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro a terra alle 7:35 il primo voto ita AZ 16 37 Milano Linate Bari sulla pista dell’aeroporto di Bari Palese battesimo della nuova compagnia i cooperatori Soler indossano la divisa l’Italia il marchio aiuta per 90 milioni di euro ieri sera l’ultima atterraggio per l’ex compagnia di bandiera volo Cagliari Roma chiude una storia lunga 75 anni oltre 400 lavoratori in presidio da 47 giorni a Fiumicino il debito pubblico italiano Segna nuovo record salendo a fine agosto da 8 miliardi e mezzo 2734,4 miliardi lo si legge nella pubblicazione su finanza pubblica della banca di i dati includono il prefinanziamento dei prestiti dei ricoveri per 15,9 miliardi alla fine del mese i prestiti Shore rfr istituzioni Europea l’Italia montano a 43,4entrate tributarie sono pari a 44,9 miliardi d’agosto in aumento rispetto al 2020 nei primi otto mesi 2021 segno non aumentato di 29,8 miliardi che risente anche Denise menti di alcuni imposte di competenza in Europa 9 milioni di adolescenti convivono con un disturbo legato alla salute mentale il suicidio la seconda causa di morte tra i giovani con tre ragazzi al giorno che si tolgono la vita emerge dal rapporto Unicef sulla condizione dell’infanzia nel mondo nella mia mente solo gli incidenti stradali causano più decessi tre giovani di quell’età circa 1200 ore 10 19 anni si tolgono la vita ogni anno in Italia si stima che il 16,6% dei ragazzi delle ragazze soffrono di problemi di salute mentale sono 18 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International feature film World dei 94 Academy Awards hanno proposto la propria candidatura film distribuiti in Italia in previsione di essere distribuiti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e il 312021 la commissione di selezione istituita presso l’anica su richiesta della Catherine si riunirà per votare il titolo designato il 26 ottobre l’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 8 febbraio la cerimonia a Los Angeles il 27 marzo 2022 ed è tutto per il momento buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa