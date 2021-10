Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione l’arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle cameretta e se non sono in possesso del grynfas da questa mezzanotte però sostiene il nuovo sindacato Carabinieri spiegano in una nota che comando generale avrebbe dato la disposizione di ordinare chi occupa le camere di lasciarle paragonando l’alloggio ha luogo di lavoro e Green passo sempre in prima pagina Italia blindata nel giorno del certificato obbligatorio per i lavoratori a Trieste presidio di portuale dove ci sono 5000 persone che protestano contro il certificato verde e rifiutano anche i tamponi gratuiti il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano fedriga specificato il porto funziona Genova bloccate Ivano internazionale di San Benigno il terminal traghetti Lo sciopero non autorizzatopartecipare al reato ha sottolineato l’autorità di garanzia per i promotori la mobilitazione legittima No vax in piazza a Roma Diminuisci ancora di incidenza settimana a livello nazionale dei casi covid-19 per 100.000 abitanti rispetto ai 34 X 100000 un abitanti della settimana precedente secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità nel periodo 22 settembre 5 ottobre le reti medio calcolato sui casi sintomatici stato fare 085 al di sotto della soglia epidemica in leggero aumento rispetto alla settimana precedente il consigliere della regione Lazio Barillari dichiaratamente nuova Xenon passo si è barricato all’interno degli uffici regionali nel giorno del obbligo del Green pasto sul luogo di lavoro Abbiamo passato qui la notte continuiamo l’occupazione siamo in difesa del diritto al lavoro resistere per esistere scrivi su Facebook insieme a lui c’è anche la deputata ex Movimento 5 Stelle Sara cunial la giornata mondiale dell’alimentazione offre una preziosa opportunità di riflessione sulle drammatiche conseguenze dellaassegnate dall’aumento di livelli di povertà e malnutrizione lo stato della sicurezza alimentare nel mondo e sensibilmente peggiorato così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

