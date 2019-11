Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il caso Cooking apertura e due carabinieri di Bernardo e D’Alessandro sono stati condannati in primo grado a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi il primo a parlare dei colpi Ricevuti da Cucchi Francesco Tedesco anche lui imputato al processo è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale Ora riposa in pace non detto i familiari maltempo sull’Italia subito un decreto per Venezia con un impegno a 360° dopo la grande marea che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi che ora fa la conta dei danni il governo Adotta un provvedimento che dichiara lo Stato d’emergenza 20 milioni di euro per fari primi soccorsi San Marco attende progetti per la messa in sicurezza mobilitazione on-line per l’edicola spazzata via dall’acqua il comune dispone lo slittamento del pagamento della Tari direttore dell’agenzia Del Demanio Elisabetta Spitz Sara supercommissario per il Mose la ministra De Micheli sottolinea l’obiettivo averlo Pronto nel 2021 da nord a sud Italia campagne sott’acqua e raccolti azzerato la crisi del siderurgico Taranto quest’oggi in un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con sindacati azienda Confindustria Taranto lancia l’allarme sull’indotto e parla di 200 milioni di crediti vantati spiegando che l’azienda e non sono in grado di pagare gli stipendi l’amministratore delegato arcelormittal chiarisce ai sindacati che tutti gli impegni saranno rispettati il sindacato fa sapere che l’azienda ha comunicato il piano di fermate degli altiforni tra il 12 dicembre e 15 gennaio lo stopdegli impianti significa distruggerli sottolinea nella Presidente della Regione Puglia Emiliano Matteo berremo italiano ad aver vinto un match alle ATP Finals di tennis una vittoria inutile perché berrettini già sicuro dell’eliminazione nonostante ciò ha vinto contro Dominic thiem Roger Federer si è qualificato per la semifinale battendo Novak Djokovic 6463 Il serbo così resta numero 2 del tennis mondiale dietro ha Rafa Nadal fino alla fine del 2019 è tutto dalla stazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa