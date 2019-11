Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Caprile a Luigi in studio la crisi del siderurgico di Taranto oggi al centro di un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra sindacati ed azienda arcelormittal dalla Confindustria locale lancia l’allarme sull’indotto e parla di 200 milioni di crediti vantati spiegando che le aziende non sono in grado di pagare gli stipendi l’amministratore delegato di arte dormita chiarisci ai sindacati che tutti gli impegni saranno rispettati ma sindacato fa sapere che l’azienda ha comunicato il piano di fermate degli altiforni tra il 12 dicembre ed il 15 gennaio maltempo Venezia tende per questa mattina intorno alle 11:20 un’altra Alta marea da codice rosso fino a 150 cm un metroil centro marea rivista la revisione al rialzo ieri sera poco dopo l’annuncio da parte del governo del delibera dello stato di emergenza dello stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi più urgenti promossi gli aiuti internazionali l’ex direttore dell’agenzia Del Demanio Elisabetta svizzera supercommissario per il Mose la ministra De Micheli parla di obiettivo 2021 per averlo ultimato oggi allerta in Veneto ed in altre 5 regioni d’Italia andiamo negli Stati Uniti ennesima tragedia in una scuola americana un ragazzo di 16 anni entrato in una scuola ha estratto un’arma dallo zaino e ha fatto fuoco uccidendo uno studente di 14 anni e una ragazza di 16 deceduta dopo i soccorsi lo stesso Killers e poi sparato un colpo alla testa ferendosi gravemente ed è stato arrestato Teatro della tragedia la sogos highschool di Santa Clarita in California lo sportCioè 20/20 in attesa della partita Bosnia Italia di questa sera alle già qualificate Belgio Italia Polonia Russia Ucraina e Spagna si sono aggiunte Inghilterra Repubblica Ceca Francia e Turchia il Portogallo ha vinto ma non è ancora qualificato nelle tennis a Londra Federer ha battuto Djokovic accedendo alle semifinali ATP Finals è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa