Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi al Ministero dello Sviluppo Economico l’incontro tra sindacati ed azienda l’Arsenal mittal sul tavolo la crisi del siderurgico di Taranto Confindustria Taranto lancia l’allarme sull’indulto e parla di 200 milioni di crediti vantati le aziende non sono in grado di pagare gli stipendi dice l’amministratore delegato di arslan chiarisce ai sindacati che tutti gli impegni saranno rispettati Intanto però sindacato a far sapere che l’azienda ha comunicato il piano di fermate degli altiforni tra il 12 dicembre ed il 15 Venezia ancora acqua alta attesa un nuovo Picco questa mattina fino a verso le 11:20 il centro marea rivisto la revisione al rialzo ieri sepoco dopo l’annuncio da parte del governo della delibera dello stato di emergenza dello stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi più urgenti promossi gli aiuti internazionali l’ex direttore Agenzia Del Demanio Elisabetta Spitz Sara supercommissario per il Mose la ministra De Micheli parla di obiettivo 2021 Per averlo pronto oggi allerta meteo in Veneto ed in altre 5 regioni d’Italia esercito israeliano ha fatto sapere nella notte di aver ripreso gli attacchi contro obiettivi collegati ai militanti dell’Asia di islamica Gaza dopo il lancio di alcuni razzi contro Israele la tregua annunciata alle 5:30 di ieri non ha retto lanci di razzi erano stati registrati ieri mattina nel pomeriggio ancora in serata entrambi interpretati e senza danni alle persone nei due giorni di combattimenti precedenti secondo lei o NG sono rimasti uccisi 34 palestinesi e 16 cv sport calciosito della partita di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni di Belgio Italia Polonia Russia Ucraina e Spagna ieri sera si sono aggiunte quelle di Inghilterra Repubblica Ceca Turchia il Portogallo ha vinto ma non è ancora qualificato nella tennis a Londra Federer ha battuto Djokovic accedendo in semifinale il servo resterà numero 2 del ranking non ha Rafa Nadal per tutto il 2019 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa