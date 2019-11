Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in Giuliano Ferrigno andiamo a Venezia in apertura perché peggiora la previsione di marea per queste ore la settimana di acqua è stata rivista intorno ai 160 cm alle 8:52 sono stati anche arrivate le sirene di allarme piazza Marco è abbondantemente allagata la marea però crescendo come segnalano le centraline in mare aperto e vaporetti costretti a variazioni di percorso ieri in consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni per i primi interventi al sindaco daremo potevi da commissario la città non resterà solo il premier Giuseppe Conte in un’intervista e la crisi delle siderurgico di Taranto è al centro dell’incontro al mise con sindacati azienda mentre la Confindustria locale lanallarme sull’indotto e parla di 200 milioni di crediti vantati spiegando che le aziende non sono in grado di pagare gli stipendi l’amministratore delegato di arcelormittal chiarisce ai sindacati che tu ti impegni saranno rispettati ma fa sapere che l’azienda ha comunicato il piano di fermate degli altiforni tra il 12 dicembre il 15 gennaio intanto lo spread scende di qualche punto base in avvio di Mattinata il differenziale ha toccato il livello più alto da agosto è sterile dove hanno iraniano è iniziato il frazionamento del petrolio aumentato i prezzi a mezzanotte ora locale annunciando che utilizzerà le entrate per aumentare i vestiti per i bisognosi e le presidente ha recentemente stimato in 18 milioni di persone ogni auto potrà avere al massimo 60 litri al mese riferisce l’agenzia irna Aggiungendo che della benzina è stata aumentata 15.000 areal 12,7 centesimi di dollaro statunitense da 10.000 reale per ogni acquisto aggiuntivo si dovrà pagare 30.000 Ferlitoin chiusura torniamo in Italia cronaca dalla dai carabinieri stanno eseguendo oltre 50 arresti ad Altamura provincia di Bari Foggia Matera Lecce Roma le ordinanze di custodia vengono presunti capi affiliati del clan D’Abramo Sforza di Altamura ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso armata detenzione e porto di armi anche da guerra traffico di sostanze stupefacenti o video tentato omicidio estorsione turbativa d’asta è tutto per il momento Grazie per averci seguito li usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa