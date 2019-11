Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Bologna in apertura oggi rapidi Apri una tre giorni Ieri Matteo Salvini ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per Lucia Bergonzoni con circa 5000 persone mentre altrettanti avversari in molti universitari e giovani nei centri sociali protestavano in piazza Maggiore idranti della polizia ha evitato il confronto diretto al termine della kermesse Salvini ha promesso di riempire la stessa Piazza fine campagna Zingaretti Twitter a Bologna non si lega ringrazia gli organizzatori del controcorteo che gironzola divertiti ieri a Palazzo Chigi l’ultimo finito la sera ormai inoltrata per provare a seminare il percorso della maggioranza rete Braccio di Ferro sulla giustizia il rischio di una valanga di emendamenti sulla manovra su quest’ultimo punto Giuseppe Conte Roberto Gualtieri affermano che il dialogo sarà massimo mail testo Non può essere stravolto Ma se PD e Leu aprono ad intese il MoVimento 5 Stelle Italia viva siano meno disposti a deporre gli emendamenti la cronaca I finanzieri del comando provinciale di Messina arrestato un avvocato notificato un divieto di dimora nel comune di Taormina ad un ex dirigente comunale ora in pensione accusati di peculato e corruzione si sarebbero appropriati di oltre €1000000 che gli utenti morosi negli anni hanno versato per pagare le bollette dell’acqua nell’ambito della stessa inchiesta sono stati sequestrati beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre €800000 l’ultima notizia in chiusura come una tra le stelle Luca Parmitano affronterà oggi con il collega Andrew Morgan della NASA una passeggiata spaziale mai vista nemmeno dal tempo delle emozioni da brividi per mettere i nuovi occhiali al telescopio spaziale sull’estremità del braccio robotico della Stazione Spaziale astronauta dell’agenzia spaziale Europea vuole era letteralmente sopra la stazione orbitale sospeso sopra la terra fino a raggiungere il cacciatore di antimateria02 è tutto grazie per averci seguito lei mi usa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa