Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora paura a Venezia piccolo di marea 170 cm il sindaco Brugnaro ha deciso la chiusura di Piazza San Marco per i gravi problemi causati dall’acqua alta che è sta allagando l’intera area ieri in consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni per i primi interventi al sindaco daremo poteri da commissario la città non resterà sulla dice il premier Conte sopralluogo di Salvini a Piazza San Marco con il governatore Zaia al sindaco tutti insieme per finire il Mosè le sue parole e Ilaria Cucchi La sorella di Stefano Radio Capital dopo che hai commentato la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte del fratello Stefano turchi Il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia Ma in caso dimostra che lafa male replica all’ex Ministro dell’Interno Che c’entra la droga Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto anch’io da madre sono contro la droga aggiunto Ilaria Cucchi Stefano non è morto di droga contro questo pregiudizio contro Questi personaggi ci siamo dovuti batterie per anni tanti di questi sono stati chiamati a rispondere in aula di giustizia non escludo che il prossimo possa essere prof Matteo Salvini ex Ilva la crisi dello stabilimento di Taranto oggi al centro di un incontro al mise con sindacati ed azienda dopo che arcelormittal ha comunicato ieri ai sindacati le date di spegnimento degli altri entro il 15 gennaio azienda tecnicamente tenuta a partecipare all’incontro al mese dove ci saranno anche i leader di CGIL CISL e UIL Maurizio Landini Annamaria Furlan è Carmelo Barbagallo per arcelormittal dovrebbe esserci la delegata Lucia Morselli intanto lo spread scende di qualche punto base in avvio di Mattinata ma il resto è intenzione toccando il livello più alto è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prof

