Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato sulla vicenda darselo metalaxil visto un preminente interesse pubblico dice il procuratore capo ma abbiamo deciso di esercitare il diritto dovere di intervento i regali dei commissari hanno depositato il ricorso d’urgenza e articolo 700 contro la causa promossa da mital per il recesso del contratto d’affitto dello stabilimento con base a Taranto attesa Ministero dello Sviluppo per l’incontro tra azienda e sindacati Il gruppo ha comunicato al governo in prefettura che dal 4 dicembre andrà via da Taranto lasciando i commissari adempimenti successivi lo spegnimento dell’altoforno 2 nuovo picco di marea Venezia che ha raggiunto 154 cm poi è calata il sindaco chiuso Piazza San Marco ha anche basiliche Palazzo Ducalegrande abbassate per uffici negozi studenti e casa vaporetti Fermi allagato il 70% del centro storico sommerso il centro storico di Chioggia sopralluogo del ministro Franceschini incentivi fiscali a chi Dona per recuperare i beni culturali Brugnaro commissario per l’emergenza Salvini a Piazza San Marco con governatore Zaia e sindaco tutti insieme per finire il Mosè i sollevamenti sperimentali delle dighe dell’Opera chiamati per tutto il 2020 uno ogni 45 giorni fa sapere il Consorzio Venezia Nuova molti disagi Per l’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia in particolare il centro-nord interessato Da nevicate e piogge abbondanti in Trentino Alto Adige molte Valli sono isolate alcune strade chiuse per pericolo valanghe elevato In alcune zone della Val Pusteria a causa delle forti nevicate per l’autostrada del Brennero disposto il dosaggio nelle piogge blackout elettrici in zone del Bellunese codice rosso per le frane a Grado acqua alta e chiusura di strade 2 sfollati a Genova frane nell’imperiese tempesta di fulmini e blackoutcapoluogo spento il Faro della lanterna darmi del Tigullio forte mareggiata sul litorale romano con danni alle strutture Cambiamo argomento Mario De Michele direttore di campanianotizie.com e giornalista di Caserta ha denunciato ai Carabinieri di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d’Aversa ignoti hanno sparato contro di lui 10 proiettili ad altezza senti quali hanno centrato la sua auto è un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano siano zona ad altissima densità criminale affermano i vertici giornalisti c’è il presidente dell’unci campagna Sandro Ruotolo Che c’entra la droga Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto afferma Ilaria Cucchi La sorella di Stefano parlando a Radio Capital dopo che commentando la sentenza di condanna per i carabinieri Muti responsabili della morte di Stefano Cucchi il leader leghista ha detto che rispetta la famiglia ma il caso dimostra che la droga fa male tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustiziail prossimo possa essere Salvini ha detto tu chi è pronto soccorso da nord a sud sono a rischio chiusura i medici mercanti sono ormai oltre 2000 e non si riescono più a coprire i turni la denuncia del presidente della società italiana di medicina d’emergenza urgenza simeu Francesco Rocco pugliese che con un documento firmato da 200 direttori di pronto soccorso e con il Paiolo gente per tamponare i prossimi cinque anni assumere i medici Non specialisti anche neolaureati il 21 lanceremo nuovo movimento politico nonostante il poco tempo siamo pronti a lavorare con Stefano Bonaccini il PD per combattere insieme Ovviamente sei 5 Stelle non saranno alleati lo scrive su Twitter Carlo Calenda Matteo Renzi a Torino per la manifestazione di Italia viva che chiede uno shock sul piano economico Zingaretti a Bologna alla tre giorni del b&b E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa