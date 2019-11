Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un fascicolo per verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato sulla vicenda arcelormittal Ilva visto un preminente interesse pubblico dice procuratore capo Greco abbiamo deciso di esercitare il diritto dovere di intervento le indagini riguarderanno anche il possibile depauperamento del ramo d’azienda i legali dei commissari hanno depositato il ricorso d’urgenza contro la causa promossa da mittal per il recesso del contratto d’affitto dello stabilimento con base a Taranto attesa al Ministero dello Sviluppo Economico per incontro tra azienda e sindacati Il gruppo ha comunicato che dal 4 dicembre andrà via da Taranto lasciando ai commissari gli adempimenti successivi Compreso lo spegnimento dell’altoforno 2nuovo Picco di marea Venezia che ha raggiunto 154 cm poi è calato al sindaco ha chiuso Piazza San Marco off-limits anche basiliche Palazzo Ducale serrande abbassate per uffici negozi studenti a casa va pure ti fermi allagato il 70% del centro storico sommerso il centro storico di Chioggia sopralluogo del ministro Franceschini incentivi fiscali a chi Dona per recuperare i beni culturali Brugnaro stato nominato commissario per l’emergenza Salvini a Piazza San Marco con il governatore Zaia ed il sindaco tutti insieme per finire il Mosè ha detto i sollevamenti mentali delle dighe dell’Opera programmati per tutto il 2020 uno ogni 45 giorni questo il programma al PD chiede di stanziare 200 milioni Nel 2020 e nel 2021 per interventi di emergenza molti disagi Per l’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia in particolare del centro-nord interessato Da nevicate e piogge abbondanti in Trentino e in Alto Adigeballi sono isolate alcune strade chiuse per pericolo valanghe elevato blackout In alcune zone della Val Pusteria a causa delle forti nevicate per l’autostrada del Brennero disposto il dosaggio di neve pioggia e blackout elettrici in zona del Bellunese codice rosso per le frane a Grado acqua alta e chiusura delle strade 2 sfollati a Genova frane nell’imperiese tempesta di fulmini e blackout nel capoluogo spento il Faro della lanterna danni nel Tigullio forte mareggiata sul litorale romano con danni alle strutture andiamo in chiusura Luca Parmitano oggi con il collega Andrew Morgan della NASA affronta una passeggiata spaziale mai vista nemmeno al tempo delle missioni da brividi per mettere nuovi occhiali al telescopio spaziale Hubble sospeso sull’estremità del braccio robotico della Stazione Spaziale l’astronauta vuole era sopra la stazione orbitale sospeso sopra la terra fino a raggiungere il cacciatore di antimateria Am02 è tutto della redazione Ti auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa