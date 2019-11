Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura arcelormittal sale la tensione sulla vicenda ex Ilva la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo verificare reati da parte di arcelormittal e per il possibile danno all’interesse pubblico I magistrati interverranno nella causa civile ricorso d’urgenza dei commissari contro recesso contratto dello stabilimento con base a Taranto azienda intanto fa sapere che andrà via della città dal 4 dicembre indicando le possibilità dimissioni al momento dello spegnimento degli impianti ci ha tolto la bacchetta magica per lavorare vicino amministratore delegato Morselli Con riferimento lo scudo penale durissima reazione del governo mittal a grandissime responsabilità paga i danni non lasceremo che speckpolimpianti intanto a Venezia ancora sott’acqua paralizzate tutte le attività scuole chiuse vaporetti Fermi allagato al 70% del centro storico mai una marea così dal 1872 chiusa Piazza San Marco off-limits le basiliche a Palazzo Ducale il ministro Franceschini chiede incentivi fiscali a chi Dona per recuperare i beni culturali Brugnaro è stato nominato commissario per l’emergenza Salvini in città tutti insieme per finire il Mose dice l’opera Resta al centro delle polemiche maltempo Intanto è tutto il centro nord Italia in alto ad isolate Molte zone e Stati Uniti l’avvocato di Donald Trump è Rodolfo Giuliani figura centrale nella vicenda dell’ Ucraina Gaeta indagato dalla giustizia federale nell’ambito di un’inchiesta alcune sue operazioni finanziarie mentre l’ex ambasciatrice americana a Kiev Mari jovanovic è testimonial Congresso di essersi sentita minacciata dalle parole di Trump che parlando con ilok no vuol dire zielinski in la descrisse come una Bad news e assicuro che presto se ne sarebbe andata nel leggere la trascrizione della telefonata Ero scioccata è devastata ha spiegato la di grammatica mentre lei testimoniava il presidente statunitense l’ha attaccata su Twitter ha fatto male ovunque ha scritto C’è stato un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d’Aversa in campagna 10 proiettili sparati contro il giornalista Casertano Mario De Michele direttore di campanianotizie.com 6 colpi hanno centrato la sua auto i versi della fnsi denunciano l’episodio di gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto una buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa