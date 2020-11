Ultime Notizie Roma del 15-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione a Gabriella Luigi in studio entra in vigore a mezzanotte l’ordinanza del ministro speranza che porta in zona rossa Campania e Toscana in zona arancione emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche crescono i malumori tra il Governo e le regioni il sindaco di Firenze chiede che il governo sia trasparente sui meccanismi del colore il governatore della Toscana Giani si è detto amareggiato per il passaggio a zona rossa il friuli-venezia Giulia è scivolato in zona nonostante le nuove misure anti assembramento introdotte e senza interlocuzione preventiva dice il presidente Federica a Napoli centro gremito per l’ultimo shopping prima della Campania dal 24 novembre riprenderanno in presenza la scuola di infanzia e primaria in Calabria scuole chiuse dal 16 al 28 novembre il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatellicauto ottimismo precisando che siamo di fronte a un rallentamento di casi covid-19 nelle terapie Intensive irritato il quarto giorno di fila c’è una decelerazione che andrà confermata ha detto Locatelli cosa fare l’obiettivo immediato e ridurre rapidamente l’indice hanratty sotto uno per evitare di sovraccaricare servizi sanitari doppia aggressione ieri pomeriggio ascelle nell’ovest della Francia due persone morte una terza ferita in modo grave arrestato l’autore dell’aggressione era armato almeno di un coltello al momento Difatti non hanno connotazione terroristiche l’uomo viveva in un palazzo accanto alla vittima ha 35 anni e precedenti penali per reati comuni lo sport in chiusura jannick sinner ha vinto il suo primo torneo ATP nella finale del Sofia Open torneo ATP 250 l’altoatesino ha battuto il canadese vasek pospisil 643 676 nel calcio l’allenatore delStefano Pioli risultato positivo ad un tampone rapido ed è stato posto in quarantena è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa