Ultime Notizie Roma del 15-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la pandemia rallenta Ma resta alta l’allerta al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli mostra cauto ottimismo ieri nuovi casi sono stati 37055 con 544 decessi per brusaferro l’obiettivo immediato e ridurre rapidamente l’indice RT sotto uno per evitare di sovraccaricare servizi entrato entrato in vigore a mezzanotte l’ordinanza che porta in zona rossa Campania e Toscana in zona arancione emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche crescono i malumori tra il Governo le regioni il sindaco di Firenze Nardella chiede che il governo sia trasparente sui meccanismi colore il governatore della Toscana Gianni si è detto amareggiato per il passaggio a zona rossa IncaTania dal 24 novembre riprenderanno in presenza alla scuola di infanzia primaria in Calabria scuole chiuse dal 16 al 28 novembre negli Stati Uniti i sostenitori del presidente Donald Trump sono scesi in piazza Washington per manifestare contro il furto delle elezioni proprio nel giorno in cui il Tycoon e per la prima volta è bucato la sconfitta elettorale Trump e lasciando la casa bianca per andare a giocare a golf si è concesso un bagno di folla nella notte tafferugli con la polizia anche se non si segnalano episodi troppo gravi è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa