Ultime Notizie Roma del 15-11-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica dalla relazione da Francesco Vitale studio i virus Sars COV 2 circolare in Italia già settembre 2019 Dunque Ben prima di quanto si è pensato finora lo conferma uno studio dell’Istituto dei Tumori di dell’università di Siena che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni apolone pubblicato sulla rivista tumori Journal analizzando i campioni di 959 persone tutte sintomatiche che avevano partecipato gli screen per il tumore al polmone tra settembre 2019 marzo 2020 il 11,6% di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus di cui il 14% già a settembre il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020 e maggior numero in Lombardia due vaccini contro il covid e potrebbero essere pronti almeno negli Stati Uniti entro dicembre lo considera probabile Cristina cassetti virologa italianacollaboratrice da anni di Anthony Fauci i dati forniti dalla Fighters 90% di efficacia generale del vaccino sono eccellenti ma vanno rivisti le taglie l’impatto del vaccino contro il covid sarà significativo in estate si torna alla vita normale il prossimo inverno non è convinto uno dei creatori del vaccino il professor Ugo Rosa in co-fondatore del Biotech che comprai Surf avviluppando il farmaco arrivano 400 milioni per l’acquisto di vaccini anti sarscov2 dei farmaci per la cura dei pazienti con covid e quanto prevede la bozza giornata della manovra che istituisce un apposito fondo al Ministero della Salute il premier Conte Si è incontrato con i capi delegazione di maggioranza e ministro Gualtieri per chiudere la manovra che dovrebbe essere inviata inizio settimana le camere nella borsa entrano gli sgravi al 100% per l’assunzione delle donne puntano l’istituto luce trasformate in SPA e 378 assunzioni nelle Marche credo che le istituzioni europee abbiano le idee molto chiare sono fiducioso ci sarà un negoziato complicato fiducia che la presenza tedesca e presidenza tedesca lo svolga Noemii modi così Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ospite dell’evento della CGIL Futura 2020 non direi aggiunto che questo abbia provocato un ritardo sostanziale nei Fondi dei ricoveri e per quanto riguarda la revisione del patto di stabilità io con la commissione farò le mie proposte tra primavera ed estate dell’anno prossimo l’emergenza covid ha richiesto da inizio anno risposte straordinarie che hanno impegnato in attività di sostegno al paese che non hanno precedenti l’equilibrio dei conti dell’Istituto non è in discussione ogni Gravio generato da l’eccezionalità del periodo viene costantemente monitorato e garanzia di copertura nel complessivo controllo dei conti pubblici nelle manovre di governo di parlamento lo scrive in una nota il deficit particolare di questo anno che segue 2019 dai continuativo non mette a rischio nelle future prestazioni nella verità delle misure di cittadini imprese precisa l’istituto di previdenza ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

