Ultime Notizie Roma del 15-11-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale lunedì 15 novembre ancora una buona giornata dalla lezione da parte di Francesco Vitale in studio salgo in Italia contagi da covid ma ricoveri terapia intensiva e restano sotto controllo mentre le terze dosi di vaccino hanno quasi raggiunto quota 3 milioni in vista del Natale ministro Francia chiede di insistere su richiami prime dosi e comportamenti corretti per limitare eventuali misure restrittive in Austria da oggi il down per i non vaccinati la Germania torna allo Smart Working lettera a un fatto di tutti i leader con draghi per mettere al sicuro la manovra poi si potrà cominciare a parlare dell’elezione del nuovo capo dello Stato ha provano la lega e Forza Italia Berlusconi è favorevole io con lui fa sapere tajani Quindi ribadisce la piena disponibilità a collaborare come proposto il 13 ottobre al presidente draghi Sì anche da Italia viva parte da oggi l’anagrafe digitale accedendo con la propria identità digitale sarà possibile scaricare da casai certificati per sé o per un familiare senza più doversi recare allo sportello non si pagherà il bollo e saranno anche contestuali primo soffrire di nuovo servizio è stato ieri in anteprima Mattarella allerta arancione Oggi prima il tempo in Sardegna Basilicata Gialla in altre sette regioni d’Italia attraversate dal ciclone Mediterraneo Blast Calabria Lazio Lombardia Piemonte Puglia Sicilia e Toscana ieri è un anziano è morto sud della Sardegna travolto da acqua e fango nella sua auto sulla posta del Sulcis possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Nada cella la segretaria uccisa nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava a Chiavari di mitigatori hanno trovato tracce di sangue su un motorino usato 25 anni fa da Anna Lucia Cecere ex insegnante indagata per il delitto le tracce dovranno essere sottoposti a nuovi accertamenti per capire a chi appartengono nuova formazione per i maneskin la band Romana si è Imposta come miglior gruppo rock agli MTV Europe Music Awards di Budapest superando avversari come Coldplay e Foo Fighters si tratta del primo successi italiani non è che leiNazionale nella storia degli European Music Awards grande anno per l’Italia Peccato per i diritti civili ha commentato la band sport oggi a Belfast l’Italia di mancini si gioca la possibilità di accesso diretto ai Mondiali di calcio del Qatar controlli domanda gli azzurri serve una vittoria larga per evitare i play-off stamattina a Roma la camera ardente per Giampiero Galeazzi tennis un infortunio costringe a berrettini a lasciare il suo meteo ad agay tipi Final scomparsa la tennista cinese peng che cosa ho di stupro l’ex vicepremier Zan e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa