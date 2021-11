Ultime Notizie Roma del 15-11-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio mi spiegavano usare le armi a compiere gravi atti illeciti contro le più alte cariche istituzionali tra cui il premier draghi gli indagati novacs nei confronti di quali Stamattina sono state eseguite perquisizioni nell’ambito dell’operazione basta dittatura lo spazio su telegram popolare3 negazionisti del covid-19 getto di un provvedimento di sequestro è della decisione di chiusura per la gravità dei contenuti pubblicati le perquisizioni hanno riguardato 1790 ai quali è contestato il reato di istigazione a delinquere abitanti Nuova Zelanda la tribù Maori Che diritti sulla dieta innovativi eseguire il famoso rituale durante le proteste contro i vaccini salgono in Italia contagi da covid ma recovery terapia Intensive restano sotto controllo mentre le terze dosi di vaccino l’ho quasi raggiunto quota 3 milioni in vista del Natale il ministro speranzachiede di insistere sui richiami prime dosi e comportamenti corretti per limitare eventuali misure restrittive in Austria ed oggi lo dà un per i non vaccinati la Germania torna lo smart Working di Enrico Letta propone un patto tra tutti i leader della maggioranza con draghi per mettere al sicuro la manovra poi si potrà cominciare a parlare dell’elezione del nuovo capo dello Stato Approvano la lega e Forza Italia Berlusconi è favorevole io con lui passa tagliami Salvini ribadisce la piena disponibilità a collaborare come proposto il 13 ottobre al presidente draghi Sì anche da Italia viva in 15 anni in Italia ci sono €600000 in meno e sono un milione in più per assoluta negli ultimi dieci anni si è investito poco nell’istruzione e l’arrivo del covid acuito crisi educativa e disuguaglianze economiche sociali e geografiche in cui vivono i minori a tracciare il quadro è un rapporto di Save the Children Come si parla di rischio di estinzione per l’infanzia e si chiede un urgente cambio di rotta a partire dal PNR su 3 milioni di individui beneficiari del reddito di cittadinanza 753000minori hanno fiducia nella scienza gli adolescenti 8 su 10 pensano che sia basata su dati non su speculazioni si orientata al bene comune il governo iracheno annuncia che organizzerà giovedì prossimo prima quello di rimpatrio su base volontaria per i suoi cittadini bloccati come migranti al confine tra la Polonia e la Bielorussia Intanto il ministro francese per l’Europa e gli affari esteri jean-yves le drian che partecipa oggi al consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Bruxelles dice che la Francia confermerà il sostegno all’adozione di un quinto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Bielorussia allerta arancione oggi Per maltempo in Sardegna Basilicata Gialla in altre sette regioni d’Italia attraversate dal ciclone Mediterraneo Blas Calabria Lazio Lombardia Piemonte Puglia Sicilia Toscana ieri un anziano è morto in Sardegna travolto dal fango nella sua auto sulla costa del Sulcis nuova formazione per i maneskin band Romana si è Imposta come miglior gruppo rock agli MTV Europe Music Awards di Budapest superando avversari come col dei Poohsi tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards grande anno per l’Italia commentato la band ha fatto l’Italia di mancini si gioca la possibilità di accesso diretto ai Mondiali di calcio del Qatar contro di sandali azzurri serve una vittoria larga per evitare preop stamattina a Roma la camera ardente per Giampiero Galeazzi tennis un infortunio costringe a lasciare il suo match d’esordio alleati VII poi scomparsa la tennista cinese peng che accusa di stupro l’ex vicepremier Zack E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto da te in nostra compagnia

