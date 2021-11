Ultime Notizie Roma del 15-11-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid nuovo monito del capo dello Stato Sergio Mattarella sul fronte coronavirus l’Italia nell’Unione Europea stanno affrontando un periodo in cui contagiri prendono è roba investita da una nuova data nel nostro paese dice Mattarella grazie alla serietà dei cittadini la situazione meno allarmante ma registriamo una momento del contagio limitato ma costante questo ci richiama al dovere di osservare le norme di cautela spiega che di considerare l’importanza dell’ affidamento alla scienza Per quanto invece riguarda I migranti per il Presidente della Repubblica è sconcertante è sorprendente Quanto viene confini dell’Unione il divario tra i principi proclamati e non tenere conto della fame del freddo cui sono esposti concludi Mattarella esseri umani ai confini dell’Unione Europea e perquisizioni in tutta Italia oggi nei confronti degli attivisti no vax enoagrimm paste più radicali affiliati al nostro canalebasta dittatura la polizia di Torino ha eseguito 17 decreti diverse città l’autorità giudiziaria competente ha ravvisato nei confronti degli indagati reati di istigazione a delinquere Con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici istigazione a disobbedire alle leggi andiamo nel Regno Unito terza dose di vaccino per gli over 40 in Seconda dose ragazzi di 16 e 17 anni la Gran Bretagna giornale linea della campagna di vaccinazione per arginare la quarta data di contagi il premier Boris Johnson intanto e scusa nuove misure al momento non vediamo nulla Dice nei dati che suggeriscano che dobbiamo andare al piano B stiamo a tenendoci al piano a essere in chiusura Alberto Olivo il coordinatore paese dei One EG volontariato internazionale per lo sviluppo In Etiopia e ora in Italia dopo essere stato trattenuto è stato di fermo per alcuni giorni della tua vita etiopi ad Addis Abeba grazie all’impegno dell’ ambasciata italiana a Roberto nel bosco stanotte è rientrato si legge in una nota del logo NG siamo felici di potervi abbracciare il nostro collega ma resta alta la tensione per i due altri operatori ancora in stato di fermo aggiunto volontariato internazionale per loè tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa