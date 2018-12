Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio non ce l’ha fatta Antonio megalizzi il giovane giornalista italiano colpito la testa da un proiettile sparato da Ceri fecerat l’attentatore di Strasburgo ucciso dalla polizia francese con la sua morte dopo due giorni di agonia salgono a quattro le vittime della strage Mi sono innamorato dell’Unione Europea sono molto molto focalizzato coinvolto in cose che stanno nascendo fortemente europeisti diceva Micalizzi nel suo ultimo intervento alla radio per cui lavorava una tragedia inaccettabile Ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Bruxelles ore decisive nella trattativa tra Italia ed Unione Europea sulla manovra finanziaria rispetteremo le regole del lui e i cittadini italiani dice il premier Conte ma ancora più delicata la situazione è a Roma dovecinque stelle i cassoni ai ferri corti sulle modifiche necessarie trovare i soldi per ridurre il deficit bankitalia intanto taglia le Stime del PIL del 2018 alla 0 e 9 % dall’ 1 e 2 percento resta ferma al 1% la previsione per il 2019 e per il 2020 Ponte Morandi è stata affidata a un gruppo di 5 imprese la demolizione dei due Tronconi della struttura sopra il Polcevera Genova dopo il crollo del 14 agosto costerà 19 milioni di euro le aziende sono fagioli Spa fratelli omini Spa Vernazza autogru srl IPE Progetti Srl e ireos spa Bucci Il commissario straordinario alla ricostruzione e conferma L’obiettivo della Ricostruzione del viadotto entro il 2019 sport calcio e Serie A 16A giornata di campionato questo oggi due anticipi alle 18:00 Inter Udinesealle 20:30 il derby di Torino tra i Granata e la Juventus domani in 6 Partite tra cui Roma Genova lunedì Atalanta Lazio martedì Bologna Milan è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa