Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione se dato alla fuga Cesare Battisti l’ex brigatista rosso dopo l’ordine di arresto del Supremo tribunale federale brasiliano il presidente del Brasile Michel temer ha firmato il decreto di estradizione ringraziamento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una decisione che contribuisce a rendere giustizia alle vittime e invece stanco di annunci Alberto torregiani figlio di Pierluigi ucciso dai pacchi di Battisti nel 1979 a sua volta è rimasto paralizzato dopo la sparatoria è morto il giovane giornalista italiano colpito la testa da un proiettile sparato da Ceri cecate durante la strage di Strasburgo di 3 giorni fa Antonio megalizzi si è spento nella cittadina francese con la sua morte salgono a quattro debitidell’attentato Mi sono innamorato dell’Unione Europea scriveva sono molto focalizzato è coinvolto in cose che stanno nascendo fortemente europeisti diceva megalizzi il capo dello Stato Mattarella parla di tragedia inaccettabile il governo australiano ha deciso di riconoscere formalmente Gerusalemme Ovest come capitale di Israele ma non trasferire la sua ambasciata fino a quando non ci sarà un accordo di pace lo ha detto il primo ministro australiano Scott Morrison che ha aggiunto che l’Australia riconosce la Gerusalemme Ste come capitale della Palestina solo dopo che Sarà raggiunto un accordo su una soluzione a due stati che l’ambasciata australiana non sarà spostato da Tel Aviv fino a quel momento sport calcio Serie A dopo la sconfitta di Berna la Juventus non vuol perdere il ritmo fino all’eccezionale in campionato E questa sera scenderà in campo nel derby di Torino contro i Granata intanto l’allenatoredell’Udinese Nicola mette in guardia i suoi in vista della trasferta contro l’Inter non dobbiamo perdere l’equilibrio Loro sono affamatissimo ha detto il tecnico dei friulani che apriranno la giornata di campionato di questo weekend nell’anticipo di quest’oggi alle 18:00 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa