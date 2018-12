Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Brasile dove Cesare Battisti si è dato alla fuga dopo l’ordine di arresto emesso dal supremo tribunale federale dopo la firma del decreto di estradizione da parte del presidente brasiliano amici del tenero ringraziamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una decisione che contribuisce a rendere giustizia alle vittime è morto ieri il reporter Antonio Micalizzi il giovane giornalista italiano ferito alla testa nell’attentato di Strasburgo da un proiettile sparato da ci riferisce che a te con la sua morte salgono a quattro le vittime il capo dello Stato Mattarella parla di tragedia inaccettabile ore decisive nella trattativa tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica rispetto e Remo le regole europeei cittadini italiani che c’è il premier Conte mentre 5 Stelle lega sono ai ferri corti sulle modifiche necessarie a trovare i soldi per ridurre il deficit nella cronaca una donna ha ucciso la notte scorsa Palermo il marito accoltellando lo mentre dormiva e Statale 45 anni a chiamare il 118 confessando l’accaduto domicilio ha detto la donna sarebbe stato commesso per mettere fine ai continui litigi della coppia che ha quattro figli due erano in casa al momento del delitto gli altri più piccoli erano da parenti La donna è stata fermata dalla polizia il presidente cileno Sebastian Pier ha annunciato che il Cile sarà sede del 2019 della conferenza delle parti sul cambiamento climatico denominata Coop 25 il Brasile aveva rinunciato lo stesso aveva fatto il Costa Rica la conferenza di quest’anno ha deciso come raggiungere gli obiettivi del 2015 nell’ambito dell’accordo di Parigi è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata

