Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è morto il giornalista italiana Antonio megalizzi è rimasto ferito gravemente alla testa Martedì sera nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo È salito così e quattro il bilancio delle vittime del Killer Cerca rimasto ucciso in un blitz a 48 ore dall’attacco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito inaccettabile la tragedia la morte di Antonio Micalizzi è espresso la sua profonda tristezza sono particolarmente vicino aggiunto Mattarella al dolore della famiglia della fidanzata e degli amici del giovane reporter italiano profondo dolore per la morte di Antonio megalizzi un giovane con una grande passione per il giornalismo per la radio per Le inchieste e per le istituzioni europee così su Twitter il premierGiuseppe Conte i genitori di Antonio megalizzi la sorella Federica la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile non desiderano per ora rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media Antonio era un giornalista In circostanze simili avrebbe sicuramente rispettato la volontà dei parenti di un collega venuto a mancare la data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni e quanto fa sapere la famiglia di Antonio il controverso primo ministro dello Sri Lanka che dal 26 ottobre occupava la carica senza alcun appoggio parlamentare ha rassegnato oggi le dimissioni ha firmato la lettera di dimissioni con al fianco gli esponenti del suo partito leader buddisti ed altri dignitari religiosi presenza dei media alcune decine di gilet gialli sono arrivati sugli Champs Elysee quasi deserti questa mattina Circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente25 persone sono state identificate o posso mettermi contro quasi 300 della scorsa settimana la stessa ora a Parigi a fare calma i negozi aprono e molti passanti camminano tranquillamente in città il presidente cileno Sebastian pinera ha annunciato che il file sarà sede nel 2019 della conferenza delle parti sulla cambiamento climatico denominata h25 dopo che una decisione in questo senso è stata ratificata durante la recente conferenza realizzata in Polonia a seguito dell’annuncio da parte del Brasile di rinuncia all’organizzazione della Coop di 5 kg e Costa Rica si sono candidati per assumersi la responsabilità di ospitare l’evento ma le autorità costa Vicenzi si sono ritirate adducendo ragioni finanziarie e tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

