Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo provati dalla redazione da Roberta Frascarelli i genitori di Antonio megalizzi la sorella Federica la fidanzata a Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile non desiderano per ora rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media Antonio era un giornalista In circostanze simili avrebbe sicuramente rispettato la volontà dei parenti di un collega è venuta a mancare la data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni la trattativa con l’Unione Europea sulla manovra e sterrate l’obiettivo di entrambe le parti e chiudere entro lunedì per questo si lavora a oltranza anche nelle ore notturne non c’è il premier Giuseppe Conte le distanze si stanno accorciando sempre di più e la Commissione Europea lascerà i suoi uffici aperti ai tecnici suoi e a quelli italiani per tutto il weekend.ancora ascolto alle stanze italiane pur non arretrando dalla richiesta di rispetto delle regole il governo australiano ha deciso di riconoscere formalmente Gerusalemme Ovest e come capitale di Israele ma non trasferirà la sua ambasciata fino a quando non ci sarà un accordo di pace a dirlo il primo ministro australiano Scott Morrison che ha aggiunto che l’Australia riconoscerà Gerusalemme come capitale della Palestina solo dopo che Sarà raggiunto un accordo su una soluzione a due stati alcune decine di ciliegia gli sono arrivati sugli Champs Elysee quasi deserti questa mattina Circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente 25 persone sono state identificate 881 Iper mi conto quasi 300 della scorsa settimana la stessa ora Parigi a fare calma i negozi aprono al molti passanti camminano tranquillamente incita le protezioni applicate alle vetrine per evitare gli atteggiamenti sono decisamente meno numerose il Ministro degli InterniChristopher kutner si è recato visita ai reparti schierati a place della Concorde la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 persone nell’ambito della maxi-inchiesta sul caso Consip e rischiano di finire sotto processo l’ex ministro Luca Lotti lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette generale dell’arma Emanuele saltalamacchia l’imprenditore Carlo Russo Filippo Vannoni lecca maggiore del nome Giampaolo ottica parto e Lex colonnello dell’arma Alessandro senza nei confronti di Lotti PM di Piazzale clodio. è stato il reato di favoreggiamento Così come per saltalamacchia e Vannoni lo scorso VIII dicembre Mogol ha reso omaggio a Franco Califano e ha visitato la casa museo d’arte a pochi chilometri da Roma a Patrizia Club ha chiesto un ricordo del cantante Romano artista e paroliere Califanoti fanno più liberi puoi dire a me avete mai visto quelli che comprano i libri poesia se ti ho chiamato Anna della prosa suo pensiero rispetto al lavoro che era un Luca dalla momento in cui Califano è morto ad oggi a portando avanti per il fatto che non mi riconosce e cerca di non far dimenticare la vita di un poeta il nome di un poeta è una cosa nuova non ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

