Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 13:10

mi sento più orgoglioso di essere italiano così Mario Draghi Presidente della BCE all'inizio del suo discorso in occasione del conferimento di un honoris causa da parte del Sant'Anna di Pisa draghi si riferiva all'intervento parole molto belle di un rappresentante degli studenti sulle sui delle difficoltà il senso di smarrimento nella crisi quello che posso dire di avere coraggio perché senza il coraggio non si va da nessuna parte i genitori di Antonio megalizzi la sorella Federica la fidanzata a Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il dolore in questo momento così difficile non desiderano per ora rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media Antonio era un giornalista In circostanze simili avrebbe sicuramente rispettato lavorodei parenti di un collega è venuto a mancare la data e maggiori informazioni sui funerali verranno comunicate nei prossimi giorni il è controverso Primo Ministro dello Sri Lanka che dal 26 ottobre occupava la carica senza alcun appoggio parlamentare ha rassegnato oggi le dimissioni ha firmato la lettera di dimissioni con il bianco gli esponenti del suo partito il leader buddisti altri dignitari religiosi in presenza dei media alcune decine di ciliegia gli sono arrivati sugli Champs Elysee quasi deserti questa mattina Circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente 25 persone sono state identificate 8:00 sono i fermi Così quasi 300 della scorsa settimana la stessa ora Parigi a stare calma e negozi aprono molti passanti camminano tranquillamente in città alle protezioni applicate le vetrine per evitare danneggiamenti sono decisamente meno numerose il presidente della Brasile temer ha firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti dopo che luitutte magistrato del Supremo tribunale federale ha ordinato ieri l'arresto dell'ex terrorista lasciando al capo dello Stato la responsabilità di decidere sulla sua consegna alla giustizia italiana per scontare l'ergastolo A quale stato condannato per la sua partecipazione quattro omicidi Battisti Tuttavia è al momento latitante in chiusura andiamo al cinema con il nostro regista Raffaello su questa settimana sono andato a vedere Bohemian Rhapsody film che racconta i primi 15 anni del gruppo rock dei Queen dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto live AID 1985 e interpretato da uno straordinario rami malek una produzione lunga ben 8 anni fino a quando il regista Bagheria Singer giovedì Superman e x-men non è entrato nel progetto e ha fatto di scrivere la sceneggiatura Anthony mccarten che ha deciso di incentrare tutta la storia sulla figura carismatica del frontman dei Queen Freddie Mercury è un film biograficoanche drammatico nel descrivere le tensioni tra lui e tattiche lo scioglimento della band E la scoperta di avere l'Hiv un film ovviamente che gode di una colonna sonora superlativa dicendo tantissimo che sta incassando tantissimo anche qui in Italia con un animale in odore di Oscar

