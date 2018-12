Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli mi sento più orgoglioso di essere italiano così Mario Draghi Presidente della BCE all’inizio del suo discorso in occasione del conferimento del honoris causa in economia da parte del Sant’Anna di Pisa draghi si riferiva all’intervento parole molto belle di un rappresentante degli studenti sulle sfide e le difficoltà il senso di smarrimento nella crisi quello che posso dire è di avere coraggio perché senza il coraggio non si va da nessuna parte al termine di momenti di forte tensione con il nata in una rivolta nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio Potenza la polizia che era sul posto per prelevare accompagnare sei cittadini nigeriani nel cpr di Ponte Galeria di Roma per il successivo rimpatrio arrestato due loro connazionaliuno di 38 anni e l’altro di 23 non sono stati registrati feriti tra gli agenti due accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento aggravato sono stati i tre protagonisti della rivolta Che secondo quanto reso noto dalla questura di Potenza ha coinvolto altri 10-15 persone primi scontri nella manifestazione dei file gialli a Parigi le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti che puntavano l’eliseo hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs Elysee passando attraverso strade laterali in direzione del Trocadero i manifestanti hanno acceso fumogeni è aumentato la pressione la polizia che bloccava ha fatto uso per la prima volta nella giornata di gas lacrimogeni ci sono da registrare due vittime incidenti legati è blocchi stradali da gilet gialli nelle ultime settimane in Francia sono due donne da amare lasciare la fidanzata o il fidanzato ad appiccio accendino da Pezzotta indumento contranato a rinco imbecille sono alcune delle oltre 500 parole del più moderno linguaggio giovanile raccolte in un volume dal titolo bella al Cis piccolo glossario di una lingua balconata curato dagli studenti di scienze della comunicazione dell’università Lumsa di Roma il lavoro è stato coordinato da Patrizia Bertini malgarini e Marzia Caria docenti di linguistica italiana l’ateneo il volume è andato a ruba ed è in fase di ristampa con numerosi aggiornamenti III novembre dicembre gli acquisti online degli italiani valgono circa 6,8 miliardi di euro pari al 25% della domanda di ecommerce annuale in crescita di circa il 20% rispetto al 2017 sono le previsioni del Osservatorio ecommerce b2c del Politecnico di Milano in vista delle festività natalizie tra i regali più richiesti online e ci sono quelli tecnologici abbigliamento e prodotti sportivi giocattoli oggetti di designcosmetici e per ora è tutto grazie per averci seguito dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

