Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riscontri nella manifestazione dei gilet gialli a Parigi le pensioni Si sono create quando gruppi di manifestanti che puntavano all’eliseo hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs elysées passando attraverso strade laterali in direzione del Trocadero i manifestanti hanno acceso fumogeni è aumentato la pressione la polizia che bloccava ha fatto uso per la prima volta nella giornata di gas lacrimogeni dopo qualche tensione tra l’Arco di Trionfo Il Trocadero la situazione è tornata calma al quinto sabato di manifestazioni dei gilet gialli a Parigi tra i Carabinieri e due agenti della Polizia di Stato sono rimasti leggermente feriti nel corso di momenti di tensione avvenuti nella notte a Bari nel cpr centro per i rimpatri mentre erano in corso le hofrazioni di rimpatrio di 5 cittadini di origini nigeriane secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine nella fase che ha preceduto l’accompagnamento dei destinatari del dispositivo di allontanamento del territorio italiano persone non ancora identificate hanno dato fuoco a suppellettili Chi erano all’interno di due moduli abitativi nel tentativo di opporsi al rimpatrio i rappresentanti delle forze dell’ordine sono rimasti vittime di aggressione lancio di oggetti Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato la scientifica e carabinieri e Vigili del Fuoco attentato incendiario nella notte a Genova contro due auto dei vigili urbani presso gli uffici della sezione operativa e della squadra di polizia giudiziaria le vetture sono andati a fuoco nei pressi della palazzina in piazza hortis che ospita anche gli uffici della dia la direzione investigativa Antimafia e la polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco e fiamme hanno sul volto anche un’altra vettura è una moto conteggiate a fianco delauto colpita sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo indagini Sono in corso per verificare con precisione l’origine del rogo che risulta già di matrice dolosa nigeriano di 23 anni è stato trovato morto a Collegno Torino in un’abitazione di via Al Molino 5 l’episodio ha reso noto oggi dai carabinieri si è verificato Nella notte tra giovedì e venerdì a quanto si apprende il giovane in attesa di permesso di soggiorno si sarebbe ubriacato con alcuni amici al punto di non riuscire a respirare due connazionali sono stati interrogati dai carabinieri indagati per omissione di soccorso invece di chiamare il 118 l’hanno lasciato in casa a freddo sul letto. dice federale del Texas ha dichiarato incostituzionale una parte chiave della riforma sanitaria nota come lo dava che era quella relativa all’obbligo individuale di acquistare una polizza assicurativa giudice Ovidio corno ora ha accolto il ricorso di una ventina di dov’èteoria ministri della Giustizia di stati repubblicani stabilendo una sentenza che è destinata ad essere oggetto di un ricorso alla corte suprema Innanzitutto da parte del Partito Democratico il presidente americano Donald Trump ha subito esultato twittando grande notizia per l’America ora il congresso deve approvare una parte legge che fornisca grande assistenza ed è tutto per ora dalla redazione. i prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa