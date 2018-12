Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno il presidente della Banca Centrale Europea draghi parla la scuola superiore Sant’Anna di Pisa e torna a difendere l’euro dicendo Sii orgoglioso di essere italiano ricorda che dal Varo del sistema monetario europeo la lira svalutata 7 volte pure la crescita della produttività. inferiore a quella dell’Euro a 12:00 la crescita del prodotto pressappoco la stessa il tasso di occupazione ristagno ma l’inflazione tocco il 223% contro il 126% dell’area Euro a 12:00 attacca poi la sovranità monetaria e quindi per le riforme in chiave anticrisi con il completamento dell’Unione bancaria e quello del bilancio Comune secondo il numero uno dell’eurotower inoltre di fronte il resto del mondo a risponderti del fascino di regimi liberali la progettano per ancora più importante Cambiamo argomento Genova avrà il suo nuovo ponte a Natale del 2019 lo dice il sindaco e come sarà la ricostruzione di un viadotto Morandiparco Bucci inaugurato il cantiere per la demolizione di ciò che resta dell’infrastruttura appena avremo l’okay dalla procura vedete anche lo smontaggio dice lunedì ci sarà l’udienza con i tecnici della procura i periti di parte che potrebbe sbloccare la situazione la demolizione prevede il montaggio e uso di microcariche esplosive su quest’ultima hanno dubbi iper.it abbiamo le macchine pronte per lavorare il cantiere da demolizione aperto sottolinea Bucci andiamo a Strasburgo in chiusura con la morte di Antonio Micalizzi il giovane giornalista italiano colpito da celibe cercata nella strage e34 il numero delle vittime del Rai del mercatino di Natale i familiari del giovane chiedono rispetto per il loro dolore non ha desiderano per ora rilasciare dichiarazioni e media domani l’autopsia il presidente dell’europarlamento tajani afferma è stato un attacco di odio contro l’Europa la convivenza civile la nostra democrazia lutto cittadino e bandiere a mezz’asta a Trento è tutto grazie per averci seguito aliminusa torno allora prossima edizione

