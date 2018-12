Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ora dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il vicepremier Matteo Salvini difende l’operato del governo e assicura che vecchia politica potevi farti rimarranno delusi andiamo avanti per difendere il diritto al lavoro e alla pensione la sicurezza e la salute dice questo segno del Popolo Nulla è impossibile Intanto il sole a te demologo Di Maio A chi gli chiede di commentare le critiche del sottosegretario leghista Giorgetti sul reddito di cittadinanza sottolinea che il contratto di governo lui l’ha firmato con Salvini ha nel contratto c’è il reddito di cittadinanza precisa che sono le pensioni minime più alte gli aiuti a lavoratori seri costituiamo Lo Stato Sociale Aggiungi a Di Maio aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna telenovela tutta l’economia Grazie ritenzione anche questa mattina a Parigi fra il giro è già lì la pulizia è successo quando alcuni manifestanti che puntavano all’eliseo hanno tentato di aggirare un blocco passando da strade laterali la pure si è abbattuto della prima Jimny con la situazione è tornataed una parte degli champs-elysées stata riaperta al traffico delle auto Intanto una donna e la settima vittima di incidenti legati ai blocchi stradali nelle ultime settimane è successo a nord est di Parigi statale un inversione di marcia della MotoGP Aragon il compagno di fronte ad un blocco stradale del gilet gialli sull’altra così arrivava una vettura che li ha travolti la cronaca Una donna ha ucciso la notte scorsa a Palermo il marito accoltellando lo mentre dormiva poi ha chiamato 118 confettando la caduta la donna ha spiegato il suo gesto motivandolo con la tua stanchezza per i continui litigi con la vittima dei quattro figli della coppia due erano in casa al momento del diritto gli altri più piccoli erano dei parenti oltre alla donna sono stati arrestati anche due figli ventenni sono accusati anche loro come la madre di omicidio vicini di casa riferiscono che la coppia litigava spesso non ci sono andiamo negli Stati Uniti un giudice federale del Texas ha dichiarato incostituzionale una parte chiave della riforma sanitaria Obama che era quella della Diva l’obbligo individuale di acquistare una polizza assicurativa esulta il presidente Trump che non ti ho detto parla di una grande notizia per l’America e aggiunge che ora il congresso mi fa provare una forte legge che fornisco una grande assistenzache protegga le condizioni preesistenti e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa