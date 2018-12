Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il presidente della BCE draghi parla la scuola superiore Sant’Anna di Pisa sono a difendere l’euro dicendo sì orgoglioso di essere italiano ricorda che dal Varo del sistema monetario europeo la vita valutata 7 volte pure la crescita della produttività. io da quella dell’EUR a 12:00 la crescita del prodotto prezzo a poco la stessa il tasso di occupazione ristagno ma l’inflazione tocco cumulativamente il 223% contro il 126% dell’area Euro a 12:00 attacca poi la sovranità monetaria e spingete le riforme in chiave anticrisi con il completamento dell’Unione bancaria e quello della bilancio Comune secondo numero uno dell’eurotower resto del mondo di fronte al diffondersi del fascino di regimi liberali il progetto europeo è ancora più importante incontro Oggi tra il premier Conte Papa Francesco ci siamo Confrontati sui temi delle disuguaglianze sociali delle migrazioni dell’ambiente della Pace è statoincontro molto toccante che mi rinnova l’impegno politico etico-sociale a operare con grande determinazione per migliorare la nostra società per andare tutti i cittadini pienamente partecipi del nostro progetto di benessere sociale ed economico tutti venire su Facebook dopo l’incontro di questa mattina andiamo a Genova il ponte Entro Natale del 2019 lo dice il sindaco e commissario di costruzione del viadotto Morandi Marco Bucci inaugurando il cantiere per la demolizione di ciò che resta dell’infrastruttura appena Primal Ok dalla procura vedete anche lo smontaggio dice lunedì ci sarà l’udienza con i tecnici della procura ai periti di parte che potrebbe sbloccare la situazione la demolizione prevede il montaggio e uso di microcariche esplosive tu questi ultimi anni dubbi periti abbiamo le macchine pronte per lavorare il cantiere da demolizione aperto sottolinea Bucci è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa