Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno sabato 15 dicembre l’informazione Salvini difende l’operato del Governo è sicura che vecchia politica poteri forti rimarranno delusi andiamo avanti dice per difendere il diritto al lavoro e la pensione alla sicurezza e la salute col sostegno del Popolo nulla impossibile garantisce Intanto ti mai a chi gli chiede di commentare le critiche del sottosegretario leghista Giorgetti sul reddito di cittadinanza tutto il contratto di governo due l’ha firmato con Salvini e nel contratto c’è il reddito di cittadinanza ci sono le pensioni minime più alte gli aiuti ai lavoratori intanto arriva lo stop non solo dell’ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici con un emendamento alla manovra la lega punta cancellare l’intero pacchetto di norme approvato dalla camera la proposta è stata presentata in commissione bilancio Senato la cronaca Una donna insieme a due figli di 20 e 21 anni ha ucciso la notte scorsa a Palermo il marito a coltellate lo mentre dormPoi ha chiamato il 118 confessando l’accaduto anche due figli hanno poi confessato di aver inferto delle coltellate al padre La donna ha stregato il progetto motivandolo con la stanchezza per i continui litigi e quattro figli della coppia di Katia munito del delitto gli altri più piccoli hanno dai parenti tutti vicini di casa riferiscono che la coppia litigava spesso gli altri tensione anche questa mattina Parigi fragile Gialli La pulizia è successo quando alcuni manifestanti che puntavano all’eliseo hanno tentato di aggirare un blocco passando dalle strade laterali la polizia Ha fatto uso della prima oggi un po’ la situazione è tornata calma gli champs-elysées due persone sono morte in incidenti legati ai blocchi stradali 8 vittime in totale di 3 gialli riuniti sull’app dell’Opera hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle protette ultima notizia in chiusura torniamo in Italia oggi eroina cocaina cannabis anfetamina sono le uniche droghe che i laboratori di quasi tutti gli ospedali in Italia riescono a rilevare ma ci sono tantissimi altri stupefacenti che non vengono analizzati contro venendo a quanto previsto dal Codice della Strada articolo 187 prevede se richiesti accertamenti medici sui conducenti coinvolti in incidenti stradali pertutti i tipi di stupefacenti lo ha detto Carlo Locatelli direttore del centro nazionale di informazione tossicologica presso l’Istituto Maugeri di Pavia è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa