Ultime Notizie Roma del 15-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno della redazione domenica 15 dicembre Gabriella Luigi in studio C’è stato un terremoto di magnitudo 6.0 che ha scosso il sud delle Filippine sisma localizzato a sud-est della città di magsaysay nella provincia di davao non si hanno notizie di danni o vittime dopo la scossa più forte ne seguita un’altra di magnitudo 5 la politica ieri la manifestazione del movimento delle sardine in Piazza San Giovanni a Roma più di 100.000 persone secondo gli organizzatori 30.000 secondo la Questura l’idea era quella di riempire la piazza cambiare la percezione della politica in questi anni ha detto Mattia Santori uno degli organizzatori il movimento delle sardine sta ricevendo diversi endorsement da parte della politica domaniPattinatori del movimento si riuniranno a Roma per programmare la nuova ondata di manifestazioni a gennaio abbiamo deciso di riprenderci la piazza antifascista non detto dal palco è una piazza spontanea Nessuno ti ha costretto a venire È stato il motivo dei partecipanti di ieri in Piazza nella cronaca andiamo in Puglia dove questa mattina 54 persone all’interno della zona rossa sono state costrette ad abbandonare le loro case a Brindisi per consentire il disinnesco di un ordigno bellico trovato oltre un mese fa nel cantiere di ampliamento di un cinema multisala in azione Oltre 100 operatori di forze dell’ordine impegnate nell’operazione 250 e Volontari della Protezione Civile la bomba ritrovata di fabbricazione inglese risale alla seconda guerra mondiale pesa 500 libbre e lunga 1 m Contiene più di 40 kg di tritolo venne sganciata presumibilmente nel 1941 trasporto in chiusura calcio è Serie A ierianticipi della sedicesima giornata di campionato del Brescia battuto Lecce 3 a 0 il Parma ha vinto in trasferta contro il Napoli per 2 a 1 amaro esordio di Gattuso sulla panchina dei partenopei Sampdoria ha vinto il derby della lanterna 10 in rete Gabbiadini sul finire delle merce quest’oggi le altre partite in campo si inizia con verona-torino alle 12:30 Milan Sassuolo Bologna Atalanta Juventus Udinese Roma Spal E questa sera Fiorentina Inter domani chiude la giornata cagliari-lazio è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa