Ultime Notizie Roma del 15-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul salvataggio della Banca Popolare di Bari si studia un decreto che ripiani le perdite attraverso il Mediocredito trasformandolo in uno strumento per lo sviluppo del sud ma resta alta la tensione nel governo il ministro dell’economia Gualtieri Intervistato dal Messaggero chiarisce che è doveroso intervenire per garantire la piena tutela dei risparmiatori il ministro sostiene che il rilancio dell’Istituto avverrà nel quadro più ampio di un disegno che punta a sostenere lo sviluppo del sistema del credito nel sud dei 5 Stelle leader pentastellato Luigi Di Maio chiede l’avvio di una commissione d’inchiesta sulle banche afferma che accanto alla tutela dei risparmiatori bisogna arrabbiare in consiglio dei ministri il procedimento che mette agli atti i nomi di chi ha ricevuto soldi alloqueste le parole di Di Maio il giorno dopo la manifestazione a Piazza San Giovanni con 100.000 persone secondo gli organizzatori 35.000 per la Questura i coordinatori delle sardine di tutta Italia si riuniranno a Roma per programmare una nuova ondata di gennaio e immaginare il futuro del Movimento ieri la piazza intonato Bella ciao Poi l’inno di Mameli esclusa la trasformazione in partito richiami alla politica per un ritorno ai contenuti alla trasparenza alla non violenza anche verbale i colloqui sul clima la Coop 25 di Madrid e sono entrati nel loro quattordicesimo giorno dovevano terminare venerdì ma nessuno accordo è stato ancora raggiunto ieri sera la presidente della conferenza la ministra cilena dell’ambiente Carolina Smith ha riconvocato i delegati per esaminare i nuovi accordi lavorati dalla sua squadra le cose si stanno mettendo a posto Ha detto la ministra cilena Ma secondo i rappresentanti dei paesi in via di sviluppo i gruppi ambientalisti e bozze circolate rischiano addiritturadi annullare gli impegni assunti nell’accordo di Parigi del 2015 lo sport in chiusura calcio Serie A debutto flop per Gattuso sulla panchina del Napoli ieri la squadra partenopea è stata abbattuta dal Parma per 21 allo stadio San Paolo nel primo anticipo il Brescia battuto Lecce per 3 a 0 lavori invece si è aggiudicata il derby della lanterna 10 sul Genoa quest’oggi le altre partite si inizia alle 12:30 con verona-torino a seguire tutte le altre Milan e Sassuolo Bologna Atalanta Juventus Udinese Roma Spal Fiorentina Inter domani chiude la giornata cagliari-lazio è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa