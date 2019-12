Ultime Notizie Roma del 15-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in questo 15 dicembre in studio Giuliano Fiorini informazione 25 di Madrid è tanta la delusione perché dopo oltre 36 ore di negoziati non si è riusciti a raggiungere un accordo sulla sei tu la relazione globale del Mercato del carbonio il nodo più difficile da sciogliere dopo distanti le posizioni dei 198 paesi partecipanti su temi cruciali legati ai combustibili fossili che dovrebbe riparlare Abbonda Nel giugno del 2020 sembra che la Coop 25 stia parlando proprio ora twittato gretatumberg nella notte la scienze Chiara ma viene ignorata qualunque cosa accada non l’ho mai Abbiamo appena iniziato la giovanissima attivista svedese ripartita da Torino dove venerdì scorso ha partecipato alla manifestazione di fridaysforfuture twittando durante il viaggio in treno attraversofinalmente sulla strada del ritorno a casa andiamo a Roma oggi l’assemblea delle sardine il giorno dopo San Giovanni è iniziata questa mattina l’inquilina nel palazzo occupato dal ottobre 2013 d’action è lo stesso stabile in cui lo scorso Maggio per riallacciare la corrente intervenne l’elemosiniere del Papa piante di sovranisti sabato hanno pacificamente invaso Piazza San Giovanni sulla facciata a fare una scritta viva lei abbasso gli sgombri alcuni ragazzi alla porta riferiscono che ti tratta sostanzialmente di un primo contatto fisico anche in questo mese ha comunicato solo su Facebook una riunione quindi prettamente organizzativa durante la quale si è discusso insieme per fare un primo bilancio sulle manifestazioni su cosa ha funzionato di più E cosa di meno sempre le stesse fonti sostengono che non sia all’ordine del giorno nella decisione né il dibattito eventuale presentazione di liste alle prossime regionali alla riunione ha partecipato anche Sabina Guzzanti autrice attrice che a Roma aveva già animato gli eventi del cinema Palazzo occupato a San Lorenzo ultimechiusura stragi del sabato sera 7 vittime sulle strade italiane da nord a sud tre giovani sono morti questa notte in un incidente in località musetta Noventa di Piave in provincia di Venezia le vittime 2 ragazze di 22 24 anni e un giovane di 25 anni Sono invece due le vittime di un incidente accaduto ieri in tarda serata a San Gregorio di Veronella nel veronese le vittime madre figlia di 28 e 50 infine vicino Roma è morta una ventenne nel catanese un’auto è finita contro un muro la vittima ha 16 anni feriti altri tre ragazzi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa