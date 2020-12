Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana Ho urgenza covid in primo piano potrebbero diventare i più stretti tempi per l’approvazione del vaccino anti coronavirus fai da parte dell’Agenzia Europea per i medicinali lemax al vaccino già prima di Natale secondo i tempi già annunciati dalle Ma la produzione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre anche la Bild on-line scrive ci danno punti europei del governo tedesco che sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anti covid Veneto elezioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale viene presa in considerazione la data del 26 anche il ministro della Salute Roberto Speranza aveva ribadito l’auspicio che lei ma nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza possa provare il vaccino faiser in anticipo rispetto a quanto previsto il ministro boccia torna invece sulla necessitàquesto eccezioni a Natale anche durante le festività natalizie vogliamo mettere in sicurezza gli ospedali e l’intero sistema perché dice ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi questo significato di camminarci e credo che l’Italia risponderà prima la salute e poi business perché pensa la vita non c’è alcun business conclude il ministro per me ma al momento Speriamo che oggi si risolva in questo momento si sta rendendo il Consiglio di Stato si dovrebbe dare il via libera per poter pubblicare tra oggi e domani la graduatoria finale lo dice il Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi a graduatoria finale già pronta mi ha bloccata perché devono avere il via libera del Consiglio di Stato che deve decidere sul quesito conteso sottolinea Manfredi Intanto i tagli aveva chiesto al presidente Giuseppe Conte di spostare l’incontro fissato per oggi alle 13 la ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani alla questione dei semafori incontro con Conte verrà Dunque spostata rientro della ministra per domani sera e venerdì per Matteo Renziturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno È una TAC porto in grado di sostituirsi al governo e al parlamento è stato ufficialmente bloccato lo aveva chiesto il Parlamento e quindi oggi sono felice che tu ti diano ragione Italia viva Renzi e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news se tornano la prossima edizione

