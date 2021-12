Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno domani atteso lo sciopero generale promosso dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio saluta dal governo draghi spaccatura con la CISL che non ha aderito manifesterà sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL UIL sottolineano nella nota diffusa che scenderà in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverte le città italiane coinvolte oltre a Roma ci sono Milano maricagliari Palermo città dove confluiranno migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno anche i dipendenti della filt-cgil uiltrasporti del gruppo FS italiane con attenzione e di lavoro dalla mezzanotte alle 21 Domani poi siad una nuova stagione di proteste per i Riders da Just Eat a De libero.edu generale per tutti ciclofattorini da mesi in attesa di norme certe su la categoria esplosa anche grazie alla panna e mi ha chiesto per Invalsi 2016 sanitari di Campania Lazio Puglia Lombardia Calabria e Veneto le intrusioni attraverso le quali la rete criminale scoperta dalla Procura di Napoli riusciva a crearli E sono almeno 120 clienti individuati ma sistema non molti di più le indagini sono infatti ancora in corso per definire il perimetro entro il quale i criminali hanno operato individuare il numero esatto delle persone che hanno acquistato il falso certificato Ora come ora sono state effettuate 40 perquisizioni sono in Corso Vittorio Nazionale 67 sequestri preventivi nel mese di novembre 2021 sistema che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registro un aumento dello 0,7% su base mensile del 3,7% su base annua stima preliminare era più 3,8% rileva l’Istat l’ulteriore accelerazione su base tendenziale dell’inflazione ancora una volta dovuta in larga parte i prezzi dei beni energeticirispetto a ottobre ma in misura minore anche i prezzi dei beni alimentari quelli dei servizi relativi ai trasporti mentre i prezzi dei beni durevoli rallentano e chiusura d’allerta per temperature rigide in arrivo in Italia una forte ondata di gelo proveniente dalla l’alta pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro paese nei prossimi giorni provo a improvvisi movimenti di aria mancando la porta i venti freddi dalla Russia il vero scossone meteorologica arriverà il fine settimana da sabato pomeriggio Infatti 20 russi faranno Capolino diventando piano piano più freddi nuvole e piogge al sud di 23 anno calare le temperature e i fiocchi di neve in bianco erano le colline in Basilicata provincia di Cosenza Poi tra il 21 e 23 dicembre la colonnina di mercurio scenderà di 10 gradi al nord le temperature la mattina saranno sotto lo zero per giocare durante il giorno meno 8 un freddo gelido che almeno fino a capodanno è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

